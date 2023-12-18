MLB／最討厭大谷翔平 前田健太稱太難對付：能投的地方越來越少
從明尼蘇達雙城隊轉戰到底特律老虎隊的日籍強投前田健太，近日在日本電視台的節目「Going！Sports＆News」中談到了大谷翔平的打擊每一年都在進化，投手能夠可以攻擊的地方越來越少，看好他還能再拿好、幾座全壘打王。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平作為首位在大聯盟贏得全壘打王的日本選手，前田提到大谷的厲害之處，他表示：「大谷每年都在進化。」並針對大谷的進化進行分析，「每年看他的打擊，可以投的地方越來越少，最初大谷打擊還有很多死角跟弱點，但每一年就少一個，最後只剩幾個必須精確投到某個地方，他總是能不斷消除自己的弱點。」
前田健太補充道：「因為大谷翔平是左打者，腳程也非常快，甚至能跑出二壘安打，所以先前在面對天使隊時，比起對決三屆美聯MVP得主、強打Mike Trout，我更討厭對付大谷。」
談到大谷翔平在今年賽季擊出大聯盟飛行距離最遠全壘打（約150公尺），前田表示：「他的飛行距離和大聯盟重砲手沒有差別，即便是巨砲，也會對大谷擊球的飛行距離感到驚訝。」
前田健太笑說：「大谷拿到全壘打王並不意外，我想他以後也會再拿幾次。畢竟他也是投手。」談到下季的對決大谷，他表示：「他既能打擊直球也能打擊變化球，所以還是得認真投球，不然很難將這位打者解決掉。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁