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寒冬將至？傳中國太陽能業醞釀大規模裁員　員工「想休假都批准」

▲產能過剩、訂單減少，加上銷售淡季等負面因素影響下，中國太陽能業傳醞釀大規模裁員。圖為江蘇興化太陽能發電。（圖／翻攝自新華社）
▲產能過剩、訂單減少，加上銷售淡季等負面因素影響下，中國太陽能業傳醞釀大規模裁員。圖為江蘇興化太陽能發電。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

去年中國太陽能產業熱絡，吸引許多跨界業者來分搶大餅，但在中國經濟狀況持續下行，太陽能行業日前也傳出，正在醞釀大規模的裁員潮。有分析指出，由於國際訂單減少，導致產能過剩、價格下跌，競爭格局持續惡化，在行業內卷加劇及利潤下滑的情況下，企業只能先降低成本自救。

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華夏能源網日前引述網傳大裁員統計表指出，十幾家太陽能企業面臨減產、關停和裁員的困境，其中也包括了多家主流大廠。這些企業遍及中國河北、內蒙、雲南、江蘇、浙江、陝西、安徽、四川等多個省份。

一名河北太陽能企業人士透露，該廠「拉晶」（光矽材料製造工序）產能已經停了一半，員工請假就批准，想休幾天就休幾天。還有雲南某太陽能企業拉晶環節就停了近一半產能。

另一名業內人士魏先生表示，「一個是政治的原因， 導致外貿的單子減少； 第二是（經濟）環境不好的時候， 有些其它行業的人也進入這個行業， 就加速了這個賽道的擁擠 、內卷， 雖然說這個行業是整體在向上的，它的利潤啊或其它方面是下滑的。 企業裁員那是必然的結果， 應該明年比今年更嚴重。」

報導指出，現在中國光伏產業「寒氣逼人」，全面進入價格戰、去庫存、清產能的調整期。很多二三線光伏企業已經沒有訂單，選擇停產放假，員工只能拿到較低的基本工資。

《界面新聞》向多家太陽能企業求證，某上市企業員工透露，聽說短期要壓縮人員，但還沒有公司開始行動，某些大企業已停止招聘，另外暫無裁員計劃。陽光水面光伏負責人直言「現在好多太陽能公司都在裁員，也有好多公司減產」。

魏先生分析，中國光伏產業面臨的困境表明，中共經濟政策的惡果正在顯現。中國經濟寒冬將至，現在才剛剛開始。 「三駕馬車嘛， 第一是外貿，滅火了； 第二是投資，該撤的撤，該走的走， 這兩駕馬車滅火了； 第三駕內需的話，本身老百姓被搞得負債了， 怎麼可能消費起來？」

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