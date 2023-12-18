寒冬將至？傳中國太陽能業醞釀大規模裁員　員工「想休假都批准」

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一名河北太陽能企業人士透露，該廠「拉晶」（光矽材料製造工序）產能已經停了一半，員工請假就批准，想休幾天就休幾天。還有雲南某太陽能企業拉晶環節就停了近一半產能。
另一名業內人士魏先生表示，「一個是政治的原因， 導致外貿的單子減少； 第二是（經濟）環境不好的時候， 有些其它行業的人也進入這個行業， 就加速了這個賽道的擁擠 、內卷， 雖然說這個行業是整體在向上的，它的利潤啊或其它方面是下滑的。 企業裁員那是必然的結果， 應該明年比今年更嚴重。」
報導指出，現在中國光伏產業「寒氣逼人」，全面進入價格戰、去庫存、清產能的調整期。很多二三線光伏企業已經沒有訂單，選擇停產放假，員工只能拿到較低的基本工資。
《界面新聞》向多家太陽能企業求證，某上市企業員工透露，聽說短期要壓縮人員，但還沒有公司開始行動，某些大企業已停止招聘，另外暫無裁員計劃。陽光水面光伏負責人直言「現在好多太陽能公司都在裁員，也有好多公司減產」。
魏先生分析，中國光伏產業面臨的困境表明，中共經濟政策的惡果正在顯現。中國經濟寒冬將至，現在才剛剛開始。 「三駕馬車嘛， 第一是外貿，滅火了； 第二是投資，該撤的撤，該走的走， 這兩駕馬車滅火了； 第三駕內需的話，本身老百姓被搞得負債了， 怎麼可能消費起來？」