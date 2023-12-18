不排除過年罷工！長榮航空機師22日起投票　公司：深感遺憾

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機師工會理事長、長榮航空正駕駛李信燕認為，當一個集團頻繁發生安全事故、勞資爭議，反應出的，是一個集團有沒有在意對旅客的安全承諾，還是一味為了營利而犧牲旅客與員工，過去一年多來，長榮航空國籍機師人力流失百人，約佔國籍飛行員一成左右，堪稱長榮航空開航以來規模最大的飛行員人力流失潮，質問「長榮航空為填補人力，與違法之仲介公司勾結，大量引進外籍機師，截至目前為止，該違法仲介還在持續為長榮航空招募外籍機師，長榮航空敢否認嗎？」且每年有志進入飛行員職業領域而報考長榮航空培訓機師的國人逾2000人，然而，這一年來新進本國籍機師「錄取」人數僅約100位，透過違法仲介引進的外籍機師人數卻是近2倍。
李信燕也說，長榮集團面對各部門人力短缺，採取超時加班、壓榨員工、不准休假、缺乏訓練，節省成本不購置裝備等作為，導致空、地安事故頻繁，更將問題推給人為疏失與其他航空公司/地勤代理等，面對這樣的企業，交通部絕對有責任要求長榮航空限期改善，否則，即應透過全面檢討、甚至縮減航權等更嚴厲的行政手段，讓經營、營運已經脫離正軌的長榮航空回歸正道。
李信燕更喊話，因長榮航空苛扣成本導致人力流失與不足，直接、間接造成的工安事故頻傳，作為地方主管機關的桃園市政府同樣不應坐視，工會強烈要求桃園市政府，應徹底針對長榮航空工安事件背後因人力不足、新手員工訓練不足問題，進行全面勞動檢查，對於勞檢過程中所發現明確違反勞動及職安相關法令部份，對長榮航空進行連續開罰，直至改善為止。
機師工會宣布，12月22日起，工會長榮航空的機師會員起將正式舉行罷工投票，一旦投票結果取得合法罷工權後，將視長榮航空是否有誠意針對改善苛扣成本、解決人力流失等問題與工會協商，並具體回應工會訴求，以決定是否於近期內進一步擇期發動罷工行動。
機師工會研究員陳柏謙補充，會員人數約660人，過半同意即為取得合法罷工權，但工會目標是希望7成至9成都能投票同意，不過工會也不希望走到罷工這一步，政府也在協助勞資雙方溝通，至於是否會過年突襲，他坦言，這些日期理監事會都有討論過，但還要看投票狀況以及協商狀況。
航政司簡任技正楊博文則出面接過陳情，回應飛安是普世價值不能打折，交通部對於飛安也是一貫堅持，並希望讓民眾安心完成旅程，也會依法請長榮航空積極跟工會對話。
對此，長榮航空回應，長榮航空飛行員一向以職級增加方式調整每年薪資，以機長為例，每年調幅為5000元，近年來除了2021年因全球疫情致公司虧損未調整外，每年均依此方式進行；此外分別於2016年及2023年亦進行結構調薪，且2018年與機師工會針對多項薪資福利達成協議，經過這些年的薪資調整，如為2015年晉升機長飛行員至2023年月薪增幅已將近10萬元。機師工會無視前述增加薪資，卻對外宣稱公司10年未調薪甚至實質減薪，顯為不符事實指控。
長榮航空解釋，2021年長榮航空因疫情造成公司虧損，故該年度未進行飛行員職級增加調薪，此項作業原則在飛航員管理手冊裡有明文規範。2022年5月底本公司與機師工會代表針對2021年未調薪議題，在勞動主管機關見證下已充分說明，當時勞動主管機關亦認為公司作法並無違誤及不妥。
長榮航空批評，未料機師工會卻多次將2021年公司因虧損未調薪，說成是永久扣薪，並認為是公司欠員工錢言論，以斷章取義手法，嚴重誤解長榮集團總裁張榮發2001年將減薪金額發還員工之善意，「此種混淆視聽行為，實屬荒謬」。
長榮航空強調，事實上，2001年因911事件造成全球航空市場重挫，長榮航空不得不以減薪方式度過難關，當市場好轉後公司除了恢復原薪，並發還員工減損薪資，此為張榮發體恤員工作法。然今日卻被機師工會扭曲為未加薪即是扣薪，狀況完全不同的兩件事，卻被放在同一平台要求比照辦理，實無道理。「相信每個企業的財務狀況都有無法替員工加薪的艱難時刻，難道都要被視為永久扣薪，欠員工薪水嗎？」
長榮航空說，基於永續經營，儲備機師人力招募作業未曾間斷，今年已引近120名機師，並以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。長榮航空對於本、外籍機師均依政府規範之合法程序僱用，訓練、晉升標準無差異，均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。
長榮航空也說，在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場發生三起地安事件，皆因外籍航空或當地地勤公司作業人員疏失所造成，長榮航空是受害者，已向肇事之航空公司與地勤公司究責與求償，亦要求地勤公司採取積極改善措施；機師工會不明事件始末，即以「苛扣福利並壓低工資，不顧及教育訓練…」等言論誤導社會大眾，其心可議。
長榮航空強調，一向重視員工安全，並設置合規機具設備及設施，各項作業均訂定嚴謹之安全規範，並一再向員工宣導、要求遵守；針對另三起地安事件的當事公司，均於第一時間進行檢討，並採取必要的加強措施，以避免事件再次發生。
長榮航空認為，任何意外事件，都是大家所不樂見，而安全的維護更需要大家一起努力，機師工會不明事件始末，刻意藉此製造議題，消費當事者，此種作法實非厚道。
長榮航空也喊話， 機師工會一再以誤導社會大眾的言論、用扭曲事實的方式，持續製造勞資對立，並藉此發起罷工投票，挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利，長榮航空對此作法無法認同。
對於近期年終與調薪爭議，長榮航空說明，受惠疫情後航空產業復甦，公司秉持一貫照顧員工及與同仁分享努力經營理念，也聽到員工對於年終獎金以及薪資福利調整的期待，公司營運及管理需考量內外環境及主客觀因素，相關作業現階段正審慎進行中。