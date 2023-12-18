網紅RJ阿傑被控約砲劈腿「背叛4年女友」　無端扯進Joeman、阿滴

網紅莎白美國流產「急診費逼近38萬」！醫院傻等8小時二寶也沒了

▲網紅莎白（左）與老公Eric（右）日前宣布在美國流產痛失二寶，在醫院傻等8個小時，還換來驚人的天價急診費，直逼台幣38萬元。（圖／Eric IG）
▲網紅莎白（左）與老公Eric（右）日前宣布在美國流產痛失二寶，在醫院傻等8個小時，還換來驚人的天價急診費，直逼台幣38萬元。（圖／Eric IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

知名YouTuber「莎白Elizabeth」是來自美國的台灣媳婦，因拍攝溫馨的家庭生活和融合台美文化的影片風格而走紅，頻道至今擁有60萬名粉絲訂閱。怎料，莎白近日在美國不幸流產，不僅沒能保住二胎，還得承受當地等待冗長且天價醫療急診費，換算後高達台幣37萬4574元，也讓夫妻倆直呼離譜，「歡迎來到美國。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
莎白日前在影片上沉痛表示，以「史上最慘美國急診室體驗，二寶我們會再見面的」為標題。原來在美國懷上二胎的莎白，突然發生嚴重出血的狀況，由於沒有買保險，讓夫妻倆很擔心醫療費用，在父母的勸說下，還是決定去掛急診。

▲莎白氣憤表示，她在醫院等了8個鐘頭才見到醫師，而醫師僅告訴她出血，「我知道出血啊！」（圖／莎白YouTube）
▲莎白氣憤表示，她在醫院等了8個鐘頭才見到醫師，而醫師僅告訴她出血，「我知道出血啊！」（圖／莎白YouTube）
歷經快8個小時的檢查，包含驗血、驗尿、照超音波等等，讓莎白飽受煎熬。直到醫師告知，「我們認為妳這個是懷孕初期的出血」，且要莎白兩天後再回來檢查，這讓夫妻倆相當傻眼，「等了快8個小時，你跟我講出血，我知道出血啊！」

最終夫妻倆也語帶哽咽的說明，「我們這次流產了，沒有成功把二寶留下來！」至於長達8小時的天價急診費用，加起來竟高達12萬美金，換算台幣高達38萬元，也讓夫妻倆忍不住直呼，「我的天啊！歡迎來到美國，我們要看個醫生，沒有保險的話，就是這個費用，大家沒事不要在美國遇到事情。」

▲莎白夫婦秀出天價急診單，換算台幣高達38萬元。（圖／莎白YouTube）
▲莎白夫婦秀出天價急診單，換算台幣高達37萬元。（圖／莎白YouTube）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

網紅陳彥婷6月曾流產！秀超音波照宣布懷二胎「完全沒預料到」

43歲韓瑜升格阿嬤！《阿叔》女兒「未婚生子」　還差點流產

(G)I-DLE舒華得A型流感！凌晨突發燒送急診　公司：暫停所有活動

于美人深夜突掛急診「血壓飆到234」近況曝！自嘲：真話說太多了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞