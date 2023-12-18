網紅莎白美國流產「急診費逼近38萬」！醫院傻等8小時二寶也沒了
知名YouTuber「莎白Elizabeth」是來自美國的台灣媳婦，因拍攝溫馨的家庭生活和融合台美文化的影片風格而走紅，頻道至今擁有60萬名粉絲訂閱。怎料，莎白近日在美國不幸流產，不僅沒能保住二胎，還得承受當地等待冗長且天價醫療急診費，換算後高達台幣37萬4574元，也讓夫妻倆直呼離譜，「歡迎來到美國。」
記者詹鎰睿／綜合報導
莎白日前在影片上沉痛表示，以「史上最慘美國急診室體驗，二寶我們會再見面的」為標題。原來在美國懷上二胎的莎白，突然發生嚴重出血的狀況，由於沒有買保險，讓夫妻倆很擔心醫療費用，在父母的勸說下，還是決定去掛急診。
歷經快8個小時的檢查，包含驗血、驗尿、照超音波等等，讓莎白飽受煎熬。直到醫師告知，「我們認為妳這個是懷孕初期的出血」，且要莎白兩天後再回來檢查，這讓夫妻倆相當傻眼，「等了快8個小時，你跟我講出血，我知道出血啊！」
最終夫妻倆也語帶哽咽的說明，「我們這次流產了，沒有成功把二寶留下來！」至於長達8小時的天價急診費用，加起來竟高達12萬美金，換算台幣高達38萬元，也讓夫妻倆忍不住直呼，「我的天啊！歡迎來到美國，我們要看個醫生，沒有保險的話，就是這個費用，大家沒事不要在美國遇到事情。」
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