MLB／大谷旋風席捲洛杉磯！美街頭藝術家用超帥塗鴉畫像迎接他
美國職棒日籍二刀流好手大谷翔平，在日前宣布離開天使隊，轉而與道奇隊簽下一紙北美運動史上最大的10年7億美元（約220億新台幣）天價合約，其中更有罕見的6.8億美元為延遲付款，但大谷本人對此並不擔心，並會選擇這麼做是因為保持球隊競爭力，讓球隊能夠為了冠軍進行更多補強。
實習記者陳品翔／綜合報導
近日為了迎接大谷轉戰道奇隊，美國知名的街頭藝術家Jonas Never，也特別用一幅巨型的大谷翔平身披道奇戰袍的插畫迎接他。Jonas Never是在地的洛杉磯球迷，洛杉磯隨處都可以看到他精心畫製的插畫，他也曾為道奇隊的Joe Kelly、Julio Urías等人製作插畫，也能看到他製作的NBA湖人隊傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant、Lebron James等人的插畫，使得洛杉磯增添更多運動氣息。
這幅巨型大谷翔平身披道奇戰袍的插畫，可以看見大谷拎著球棒，背後寫著「SHO-TIME」，洛杉磯球迷無不期待新賽季的到來，準備迎接大谷翔平的「大谷時刻」，而這幅插畫就位在洛杉磯市中心的15區。
大聯盟官方也在昨（17日）稍早公布漢克阿倫獎得主，分別由大谷翔平（美聯）與Ronald Acuna Jr（國聯）拿下，隨後公布年度最佳陣容名單，大谷翔平又在先發投手與指定打擊皆入選年度第一隊，成為大聯盟史上首位達成此項紀錄的球員。
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