張書偉、謝京穎結婚！牽手彼此甜喊：一起走過四季、攜手走過世紀
張書偉、謝京穎因合作民視八點檔《市井豪門》擦出愛火，5月才認愛的他們，今（18）日再一起公開好消息，表示：「2023.12.18我們結婚了！」
記者陳雅蘭、羅凌筠、蔡依庭／台北報導
張書偉、謝京穎一起在臉書公開結婚證書，2人一起表示：「2023.12.18我們結婚了，一張書約感謝是你，一起走過四季，接下來還要攜手走過世紀，謝謝愛我們的家人朋友們，謝謝大家的祝福，未來的日子還請多多指教，張先生愛張太太。」
謝京穎經紀人回覆《NOWnews今日新聞》，證婚書約是張書偉、謝京穎請朋友設計的，把他們一起養的兩隻貓咪和書偉哥的狗狗黑糖畫在一起，一起見證2人的幸福。是否先上車後補票？婚宴安排在何時？經紀人回應：「今天完成登記結婚，謝京穎沒有懷孕，接下來會籌劃婚宴，還有準備進入《愛的榮耀》的工作。」
張書偉也透過經紀人分享喜訊，表示：「今天只是登記，婚宴還在籌畫中，（老婆）目前沒有懷孕。」問及張書偉和前女友勇兔是同門，前任有獻上祝福嗎？經紀人不想模糊新人焦點，直說：「我們今天就著重在幸福新人身上。」
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