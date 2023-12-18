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影／藍營組PK小組揭弊！凌濤預告：將踢爆信賴之友會關鍵人士涉弊

▲國民黨組「PK小組」要在選戰倒數時揭露民進黨弊端。（圖／記者朱永強攝，2023.12.18）
▲國民黨組「PK小組」要在選戰倒數時揭露民進黨弊端。（圖／記者朱永強攝，2023.12.18）

記者林怡昕／台北報導

2024選戰進入倒數階段，國民黨今（18）日宣布，將成立藍營「PK小組」，打貪揭弊，對決民進黨的「抗中保台」。2024競選發言人凌濤指出，未來將針對三大主軸分別檢驗，分別是「中共介選」、「打擊民進黨高官貪腐」、「新潮流能源貪腐」，更預告將踢爆挺賴的民間社團「信賴台灣之友會」關鍵人士，涉入再生能源弊案。

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國民黨中央今天召開記者會，宣布成立藍營「PK小組」，要打貪揭弊，對決民進黨的「抗中保台」，會中邀請國民黨主席朱立倫，不分區立委候選人柯志恩、謝龍介，以及戰力十足的區域立委候選人王鴻薇、徐巧芯、凌濤出席。

凌濤指出，未來將針對三大主軸分別檢驗，首先，針對「中共介選」，近日檢調大動作約談北市多名里長，直言「把所有里長恐嚇，讓里長無法出來發聲」，去年已經踢爆民進黨立委鄭運鵬是「中國鵬」，以「中國台灣」名稱做生意，質疑「難道民進黨還要用老梗抗中老牌」。

凌濤再指，第二，每次「88會所」、「九號會所」，都是民進黨黨政要員、警政高官，與博弈平台有千絲萬縷關係，打貪揭弊，就從民進黨高官來下手。

凌濤說，第三，從明天開始，所有新潮流能源，包括「信賴台灣之友會」關鍵人士，涉入再生能源弊案，國民黨將會在選戰最後20幾天一一檢驗，這是外界希望看到國民黨PK小組的戰力。

徐巧芯指出，民進黨不分區立委第二名提名「黑熊學院」院長沈伯洋，沈最近聲稱，最大國安問題是抖音，結果不分區還提名最愛抖音的「林抖音（林楚茵）」，完全是自相矛盾。

王鴻薇則說，潘孟安、林智堅、林佳龍、陳其邁、郭國文都曾經因為自己揭弊而提告，結果潘孟安不敢告自己刑事，只敢告民事，她再指，自己常常和政府單位索取資料，不過都遭到黑箱阻擋，喊話「如果像要看到被封存的資料被公佈，就要支持國民黨區域立委」。

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