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美國最想辭職的工作Top 15出爐！第一名年薪450萬竟也留不住

▲美國最想辭職的工作Top 15出爐！有多達6成6的高級產品經理表示，他們在去年開計畫始找到一份新工作，儘管他們現在的年薪中位數高達14萬4000美元。（圖／擷取自Pixabay）
▲美國最想辭職的工作Top 15出爐！有多達6成6的高級產品經理表示，他們在去年開計畫始找到一份新工作，儘管他們現在的年薪中位數高達14萬4000美元。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

根據薪水調查公司Payscale最新報告顯示，在2022年11月至2023年10月期間，在統計超過77萬名美國員工的數據中，擁有高薪的科技與醫療2大領域工作者，有意在6個月內離職，且即使六位數的薪水也不足以讓某部分員工繼續工作。有多達6成6的高級產品經理表示，他們在去年開計畫始找到一份新工作，儘管他們現在的年薪中位數高達14萬4000美元，相當於450萬新台幣。

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Payscale首席人事官Lexi Clarke表示，許多員工表示，由於經濟不穩定、重返辦公室的規定以及工作環境壓力大，他們有意辭職，特別是高級產品經理可能對科技業的高調裁員感到震驚，並計劃在其他地方尋找更多的工作保障。

這些高階領導者在自己公司裁員期間可能不得不利用有限的資源工作，Clarke告訴CNBC，裁員「會影響留下來的人」，包括日常生活以及工作量，並可能使其更加疲勞，

此份報告統計出美國最想辭職的工作Top 15

1. 資深產品經理 → 66%正在找新工作（目前年薪中位數144000美元）

2. 抽血醫師 →62%正在找新工作（目前年薪中位數39300美元）

3. 二廚 → 62%正在找新工作（年薪中位數32200美元）

4. 患者護理技術員 → 61%正在找新工作（年薪中位數37700美元）

5. 急診註冊護理師 → 60%正在找新工作（年薪中位數79100美元）

6. 患者服務代表 → 59%正在找新工作（年薪中位數39600美元）

7. 網路安全分析師 → 59%正在找新工作（年薪中位數82900美元）

8. 焊工、切割工 → 58%正在找新工作（年薪中位數48400美元）

9. 堆高機操作員 → 58%正在找新工作（年薪中位數39800美元）

10. IT專案經理 → 58%正在找新工作（年薪中位數132000美元）

11. 重症監護註冊護理師 → 58%正在找新工作（年薪中位數80700美元）

12. 零售銷售助理 → 58%正在找新工作（年薪中位數30700美元）

13. 軟體開發工程師 → 58%正在找新工作（年薪中位數86800美元）

14. 資深數據分析師 → 58%正在找新工作（年薪中位數97100美元）

15. 病患照護協調員 → 58%正在找新工作（年薪中位數46300美元）

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