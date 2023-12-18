美國最想辭職的工作Top 15出爐！第一名年薪450萬竟也留不住

我是廣告 請繼續往下閱讀
這些高階領導者在自己公司裁員期間可能不得不利用有限的資源工作，Clarke告訴CNBC，裁員「會影響留下來的人」，包括日常生活以及工作量，並可能使其更加疲勞，
此份報告統計出美國最想辭職的工作Top 15
1. 資深產品經理 → 66%正在找新工作（目前年薪中位數144000美元）
2. 抽血醫師 →62%正在找新工作（目前年薪中位數39300美元）
3. 二廚 → 62%正在找新工作（年薪中位數32200美元）
4. 患者護理技術員 → 61%正在找新工作（年薪中位數37700美元）
5. 急診註冊護理師 → 60%正在找新工作（年薪中位數79100美元）
6. 患者服務代表 → 59%正在找新工作（年薪中位數39600美元）
7. 網路安全分析師 → 59%正在找新工作（年薪中位數82900美元）
8. 焊工、切割工 → 58%正在找新工作（年薪中位數48400美元）
9. 堆高機操作員 → 58%正在找新工作（年薪中位數39800美元）
10. IT專案經理 → 58%正在找新工作（年薪中位數132000美元）
11. 重症監護註冊護理師 → 58%正在找新工作（年薪中位數80700美元）
12. 零售銷售助理 → 58%正在找新工作（年薪中位數30700美元）
13. 軟體開發工程師 → 58%正在找新工作（年薪中位數86800美元）
14. 資深數據分析師 → 58%正在找新工作（年薪中位數97100美元）
15. 病患照護協調員 → 58%正在找新工作（年薪中位數46300美元）