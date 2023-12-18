戴資穎2023戰績總回顧！今年3冠達成生涯500勝里程碑續寫女單歷史

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戴資穎、安洗瑩、陳雨霏、山口茜這四位選手，被球迷譽為是當今羽壇的「女單F4」，這4位有著不同年齡和球風，在場上不斷互相砥礪、競爭，在比賽中創造無數精彩畫面。對於戴資穎來說，曾經的年齡優勢已不復存在，可儘管前方的敵人越來越強大，但她在賽場上的奮戰精神卻從未放棄過。
在外媒眼中，戴資穎有著「球場魔術師」的稱號，不僅在今年完成生涯500勝壯舉（締造BWF女單生涯第500勝，也是羽球女單史上第一人），更在昨（19日）擊敗馬琳拿下2023世界羽聯年終賽的冠軍，這也是戴資穎今年的第3冠，更是她在該賽會拿下的第4冠，為今年劃下一個完美的句點。
接下來重頭戲就要看到2024法國巴黎奧運，這也將可能是戴資穎生涯的「最後一舞」，就看她能否在奧運賽場上拿下金牌，為璀璨生涯增添榮譽。
戴資穎2023賽事總回顧
2023馬來西亞公開賽 四強
2023全英公開賽 四強
2023亞錦賽 冠軍
2023蘇迪曼盃
2023新加坡公開賽 四強
2023印尼公開賽 八強
2023台北公開賽 冠軍
2023韓國公開賽 亞軍
2023年日本公開賽 四強
2023世錦賽 八強
2023年中國公開賽 四強
2022杭州亞運團體賽
2022杭州亞運會個人賽 十六強
2023北極公開賽 八強
2023丹麥公開賽 八強
2023法國公開賽 亞軍
2023世羽聯總決賽 冠軍
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