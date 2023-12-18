羽球年終賽／戴資穎奪個人第4冠！逆轉擊敗馬琳　2:1年終賽登頂

戴資穎2023戰績總回顧！今年3冠達成生涯500勝里程碑續寫女單歷史

▲ 2023世界羽聯年終總決賽女單冠軍戰，台灣一姐戴資穎奪冠，擊敗馬琳。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 2023世界羽聯年終總決賽女單冠軍戰，台灣一姐戴資穎奪冠，擊敗馬琳。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

2023世界羽聯年終總決賽，台灣羽球名將戴資穎以局數2:1逆轉戰勝馬琳（Carolina Marin）拿下女單冠軍，不僅賺進20萬美元（約台幣608.4萬）獎金，更是戴資穎在此賽事的第4冠，此外還收下冠軍12000分的積分，就讓《NOWnews今日新聞》帶球迷回顧戴資穎在2023年的精彩表現。

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儘管在2022年時，戴資穎狀態有所下滑，但世界排平依舊排在第4，在進到2023年後，戴資穎狀態有所好轉，先是收下亞錦賽冠軍，隨後又在台北公開賽斬獲冠軍，可說是為了明年巴黎奧運，盡自己所能的將狀態維持。

戴資穎、安洗瑩、陳雨霏、山口茜這四位選手，被球迷譽為是當今羽壇的「女單F4」，這4位有著不同年齡和球風，在場上不斷互相砥礪、競爭，在比賽中創造無數精彩畫面。對於戴資穎來說，曾經的年齡優勢已不復存在，可儘管前方的敵人越來越強大，但她在賽場上的奮戰精神卻從未放棄過。

在外媒眼中，戴資穎有著「球場魔術師」的稱號，不僅在今年完成生涯500勝壯舉（締造BWF女單生涯第500勝，也是羽球女單史上第一人），更在昨（19日）擊敗馬琳拿下2023世界羽聯年終賽的冠軍，這也是戴資穎今年的第3冠，更是她在該賽會拿下的第4冠，為今年劃下一個完美的句點。

接下來重頭戲就要看到2024法國巴黎奧運，這也將可能是戴資穎生涯的「最後一舞」，就看她能否在奧運賽場上拿下金牌，為璀璨生涯增添榮譽。

戴資穎2023賽事總回顧

2023馬來西亞公開賽 四強

2023全英公開賽 四強

2023亞錦賽 冠軍

2023蘇迪曼盃

2023新加坡公開賽  四強

2023印尼公開賽  八強

2023台北公開賽  冠軍

2023韓國公開賽  亞軍

2023年日本公開賽  四強

2023世錦賽  八強

2023年中國公開賽  四強

2022杭州亞運團體賽

2022杭州亞運會個人賽  十六強

2023北極公開賽  八強

2023丹麥公開賽  八強

2023法國公開賽 亞軍

2023世羽聯總決賽 冠軍

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