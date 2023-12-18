羽球／戴資穎3次奧運、9屆世錦賽拿下2銀1銅　明年拚圓夢世界冠軍

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倫敦、里約兩屆奧運遺憾在16強出局 戴資穎大賽魔咒由此開始
2012年倫敦奧運，當時世界排名第13的戴資穎首次站上五環賽場， 在小組賽她兩戰全勝晉級16強。但之後就對上了當年奧運冠軍、中國名將李雪芮，以0:2輸球，結束了首次奧運體驗。
2016年里約奧運，戴資穎在奧運前參加的3站賽事中拿下2冠，印尼公開賽和中華台北公開賽上均封后，狀態看起來不錯。但成績卻是和上一屆一樣，在小組賽晉級後，16強就輸給了該屆奧運銀牌得主辛度（Pusarla Venkata Sindhu）。
不過在2016年底，小戴實現個人生涯的蛻變，極具觀賞性的打法和華麗的紀錄，以及獨樹一幟的球風，讓她收穫大群粉絲。而標誌性的後場假動作以及飄逸的反手回球，也讓她擅長調動、節奏變化頻率高的打法慢慢成熟，開始打遍天下無敵手，登上世界之巔。在2016年12月到2018年4月，戴資穎連續72周保持在世界球后位置上，創下紀錄。
東京奧運實現蛻變 突破摘下奧運銀牌 世錦賽也兩度闖進四強
帶著在這幾年打下的成就和累積的底蘊，戴資穎希望在東京奧運上以一個好的結果為自己璀璨的生涯畫下結尾。不料因疫情突然爆發，該屆賽事延後了一年，當站上東奧賽場時，戴資穎已經27歲了，以羽壇來說這已是相當高齡的年紀。
沒有太多球員能在那個年紀保持巔峰，但戴資穎卻在2021年夏天於奧運賽場上打出了生涯水準最高的比賽表現。小組賽中她三戰全勝晉級，淘汰賽首輪輪空，8強首戰對手是宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），那一場比賽小戴以2:1逆轉了好友，也讓全台灣為之瘋狂。
4強戰，面對在大賽總有出色成績、且在里約奧運和2019年世錦賽2次關鍵戰役打敗自己的辛度，戴資穎完美調動對手，以2:0輕巧地晉級到決賽。
冠軍戰面對中國大陸後起之秀陳雨菲，該屆賽會第一和第二種子在最高舞台上碰頭，也給球迷貢獻了一場毫無保留的賽事。最後兩人大戰3局，陳雨菲憑藉著更穩定的表現，以21:18拿下決勝局。戴資穎收下一枚有些遺憾的銀牌，但這屆賽會她的成長和成績的突破卻是有目共睹的。
突破大賽「八強魔咒」的戴資穎，之後兩屆世錦賽都收穫獎牌，只可惜生涯第一個大賽冠軍仍然未能到來。截至目前為止，小戴參加過9屆世錦賽、3屆奧運，6次8強止步，拿下2銀1銅。
巴黎奧運最後一舞 戴資穎明年能否圓夢？
談到巴黎奧運時，戴資穎多次直接表示這確實很高機率會是最後一次了，再打下去或許身體也不允許。希望這一屆羽球年終賽逆轉奪冠的歷程，能給她帶來一些啟發和鼓勵。
她說：「我覺得這次在場上的一些打球方式、心態上都有覺得比較好一些，因為心態放得比較輕鬆，加上自己應該要找到更好的方式去進步，不能一直處在同樣的情況，因為會輸了又輸，我覺得這樣子不是很好，要為明年的奧運做更好的準備。」