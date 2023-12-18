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台鐵公司化將上路　太魯閣家屬：敷衍了事怎帶動新頁

▲太魯閣號過去發生出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇。（圖／NOWnews影像中心）
▲太魯閣號過去發生出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇。（圖／NOWnews影像中心）

記者許若茵／台北報導

台鐵明年1月1日即將掛牌上路，然而太魯閣事故家屬感到質疑與憂心，台鐵董事會成員換湯不換藥，也懷疑交通部與台鐵敷衍了事的態度如何帶動台鐵新頁，並喊話台鐵公司化不是安全改革的萬靈丹，唯有態度才是。

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罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」表示，台鐵公司化是百年老店的轉型創舉，董事會組成要有開創新局的思維，更要帶來改變的魄力與決心。太魯閣的眼淚曾向交通部爭取代表進入台鐵董事會，監督台鐵安全改革，但遭以不具專業而拒絕。

「然而家屬看到台鐵董事會成員名單時，有更專業、更能帶領台鐵改革嗎？」太魯閣的眼淚表示，固然有非常優秀的董事，但大部分的成員都是既有體制內的保守的公職人員、了無新意，質疑這樣董事成員的組成能夠帶領台鐵改頭換面的改革，家屬不禁打上問號。

太魯閣的眼淚解釋，推動的交通部外部監督台鐵委員會，目的在透過台鐵以外的監督力量，由最關心台鐵安全改革的家屬與專家學者組成一同督促台鐵安全改革。外部監督委員會早在今年9月即要求在台鐵化公司前，與台鐵公司董事會見面，共同討論公司化之後如何強化安全改革議題。

太魯閣的眼淚透露，交通部先是12月11日發出開會通知後，隔日旋即以董事會有更優先議題，並以安全管理委員會設置條例尚在研議為由取消會議。經家屬代表強烈抗議下，逕自選定開會時間、發出開會通知單。以為安排會議就是交待的，敷衍了事的態度，令人難以置信。

太魯閣的眼淚喊話，台鐵公司化掛牌前，外部監督委員會要與台鐵公司化的董事會會面是一件困難的事？難道安全事項在台鐵董事的眼中不是優先事項嗎？當台鐵公司化條例通過時，媒體無一不以「台鐵公司化將於董事會下設置安全管理委員會」為標題，政府將之視為重大變革，人民也期待安全管理委員會能夠成為台鐵公司化安全改革的根基。「沒想到在台鐵公司化前夕，安全管理委員會設置要點尚未定案？還是經不起外部監督委員會的監督呢？」

太魯閣的眼淚強調，如果台鐵公司化是如同今日交通部、台鐵的作法，台鐵公司化就像是一台換上新塗裝的老舊柴油列車，即使披上公司化的外衣，對處核心的安全改革事項，沒有跟上新塗裝的變革，裹足不前，還是會步履蹣跚。太魯閣的眼淚憂心的是，如果台鐵公司化無法徹頭徹尾的改頭換面，最終受傷害的會是所有搭上這台換湯不換藥列車的廣大國民與消費者。

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