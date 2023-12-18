羅致政爆今年565場節目、280萬入袋　葉元之：為民發聲、針貶時事

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羅致政說，怎麼看葉元之的本業就是電視通告藝人，不出席議會審查會，就算出席了大會了，發言也僅有2次，議員的工時比工讀生還少，怎麼可能是專職議員，另統計從今年起至本月14日，這一整年來，葉元之至少上了17個電視節目，共565次電視節目、通告費超過280萬元入袋，這還不包括網路直播節目。
羅致政也表示，據統計資料，葉元之每個月爽領通告費24萬元，加上議員月薪12萬元，算是高收入戶。電視台的通告費高過議員收入許多，可見他的專職本業是政論名嘴，兼職副業才是議員。堪稱是「全國上政論節目最多次民代」榜首，無人出其左右。
最後羅致政說，既然葉元之對當政論名嘴成癮，有沒有考慮乾脆辭掉議員，正式當政論名嘴，既然心不在議場，如今還跑出來選立委，很混的議員想轉跑道當很混的立委，相信板橋的鄉親不會讓這樣的民代「翻轉國會」！
葉元之則反嗆，自己問政是媒體公認有內容，地方服務也很好，羅致政不想做的，民眾都找他來完成也受到肯定，下午去錄影也很常遇到民進黨的民代，而去上節目是要為民眾發聲、監督政府與針貶時事。
葉元之表示，民進黨很多民代也如此，他沒有在扣別人帽子，既然羅致政喜歡扣帽子，他反問羅當立委到林口摩鐵外遇，結果摩鐵生意變很好，「是否主業是摩鐵代言人，副業是立委？請說明。」
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