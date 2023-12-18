黃國昌控吳有信是金主、市長任內不裁罰　鄭文燦翻證據斥公然說謊

羅致政爆今年565場節目、280萬入袋　葉元之：為民發聲、針貶時事

▲羅致政揭露對手葉元之今年共上了565場節目、280萬元通告費入袋，嘲諷是「扮成議員的藝人」，葉元之反駁稱自己是為民眾發聲、針貶時事。（圖／民進黨提供）
▲羅致政揭露對手葉元之今年共上了565場節目、280萬元通告費入袋，嘲諷是「扮成議員的藝人」，葉元之反駁稱自己是為民眾發聲、針貶時事。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委羅致政今（18）日召開記者會，揭露對手葉元之是「扮成議員的藝人」，新北市議會定期會55天會期，共在大會發言2次、審查會發言0次，更統計從今年起至本月14日，總共上了565次電視節目，通告費超過280萬元入袋，心不在議場還出來選立委；對此葉元之也反駁，自己問政有內容、地方服務好，去錄影也常看到民進黨民代，去是要為民眾發聲、監督政府與針貶時事，反問外遇跑到林口摩鐵，結果摩鐵生意變很好，「是否主業是摩鐵代言人，副業是立委？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅致政今日召開記者會，揭露對手葉元之是「扮成議員的藝人」，新北市議會第4屆第2次定期會，從今年9月26日至12月14日、55天會期，總共在大會發言2次，審查會發言0次，出席電視政論節目151次。

羅致政說，怎麼看葉元之的本業就是電視通告藝人，不出席議會審查會，就算出席了大會了，發言也僅有2次，議員的工時比工讀生還少，怎麼可能是專職議員，另統計從今年起至本月14日，這一整年來，葉元之至少上了17個電視節目，共565次電視節目、通告費超過280萬元入袋，這還不包括網路直播節目。

羅致政也表示，據統計資料，葉元之每個月爽領通告費24萬元，加上議員月薪12萬元，算是高收入戶。電視台的通告費高過議員收入許多，可見他的專職本業是政論名嘴，兼職副業才是議員。堪稱是「全國上政論節目最多次民代」榜首，無人出其左右。

最後羅致政說，既然葉元之對當政論名嘴成癮，有沒有考慮乾脆辭掉議員，正式當政論名嘴，既然心不在議場，如今還跑出來選立委，很混的議員想轉跑道當很混的立委，相信板橋的鄉親不會讓這樣的民代「翻轉國會」！

葉元之則反嗆，自己問政是媒體公認有內容，地方服務也很好，羅致政不想做的，民眾都找他來完成也受到肯定，下午去錄影也很常遇到民進黨的民代，而去上節目是要為民眾發聲、監督政府與針貶時事。

葉元之表示，民進黨很多民代也如此，他沒有在扣別人帽子，既然羅致政喜歡扣帽子，他反問羅當立委到林口摩鐵外遇，結果摩鐵生意變很好，「是否主業是摩鐵代言人，副業是立委？請說明。」

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

羅致政批爽賺出席費「薪水小偷」　葉元之反嗆「鐮刀手」收割政績

直播翻臉！黃揚明為「國民黨產」槓葉元之　當場摔麥走人：不錄了

藍白合破局！葉元之：國民黨「打賴友柯」避免激怒柯粉

藍白合破局葉元之塗蓋柯文哲人像改彩繪　趙少康本人現場「驗收」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞