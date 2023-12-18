《帝王條款》國中生最新力作！暖心畫聖誕卡致謝：創作上學到很多

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後續風向改變，不少名人站出力挺孩子的創作，認為該畫作是在提醒行人、駕駛者彼此尊重，鼓勵孩子的創作能量，校方重新於臉書再次恭賀，並將學生創作動機與靈感、得獎感言公布。
教育部長潘文忠也挺學生稱，獎項要維持，應該給學生鼓勵；Cheap則在臉書發文道歉，「對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞『人本交通』的理念」。
許美華今天貼出學生畫的聖誕卡表示，這張可愛的聖誕卡片，來自東興國中漫畫得獎的小朋友，跟大家說「Merry Christmas」。因為剛好聖誕節快到了，他想用這張卡片，跟過去幾天，所有支持、鼓勵他的叔叔阿姨們說謝謝。
貼文指出，小朋友說，這次他突然學到很多事，知道為什麼有人不喜歡他得獎的畫、罵那幅畫；雖然有點傷心，但很多是他以前沒有想過的事，這也讓他學到創作要思考更多問題，這些事他會一直記在心裡。
許美華表示，這次漫畫得獎成為社會輿論焦點，對一個剛上國中的小朋友來說，真的太過沈重；請大家多給他一點時間成長，別忘了他才國一，真的還是小孩子。
許美華轉述，小朋友說，因為只用了週末1天多的時間，卡片沒有辦法很精緻，請大家包涵。小朋友很緊張，很怕大家覺得週末趕出來的卡片好醜；然後，字是他自己寫的。
自己跟他說，「我覺得卡片很可愛、很有童趣，而且心意最重要；如果畫風成熟世故，就不是他了。」
對於聖誕卡有學生名字落款，許美華表示，一來因為作品得獎時，學校、名字已是公開資訊，學校發文也公佈了班級、姓名，刻意再隱藏名字似乎沒有太大意義；再者，考慮到卡片可能會到處流傳，為了避免最後成為無主作品，決定還是在角落放上小朋友的小小簽名。
許美華說，這是他為大家畫的卡片，如果有人喜歡，歡迎大家拿去當聖誕卡寄給親友們，但商業用途除外。