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泰山首座社會住宅明年底完工招租　210戶住宅保障都市居住權

▲新北市泰山區中山青年社會住宅舉行上梁典禮，預計2024年完工並提供210戶住宅單元招租。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.18）
▲新北市泰山區中山青年社會住宅舉行上梁典禮，預計2024年完工並提供210戶住宅單元招租。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.18）

記者吳嘉億／新北報導

新北市泰山區中山段青年社會住宅今（18）日舉行上梁典禮，預計於2024年完工並租招210戶住宅單元，還有設置公共托育中心、公共托老中心、非營利幼兒園，將成為為泰山區第1座完工招租之社會住宅，加上未來規劃和正在興建中的住宅，泰山區將再提供1,609戶住宅單元，有助於保障青年和弱勢族群在都市區的居住權，實現居住正義理想。

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▲新北市泰山區中山青年社會住宅舉行上梁典禮，預計2024年完工並提供210戶住宅單元招租。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.18）
▲新北市泰山區中山段青年社會住宅舉行上梁典禮，預計2024年完工並提供210戶住宅單元招租。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.18）
新北市副市長陳純敬致詞時表示，雖然歷經疫情與缺工缺料的困境，但還是將社宅一步一步完成，並將綠建築、通用設計、智慧社區的理念融入在設計中，銜接周邊變更回饋取得的貴和廣場，共融成一個友善公共開放的社區。

▲新北市副市長陳純敬出席泰山區中山青年社會住宅上梁典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.18）
▲新北市副市長陳純敬出席泰山區中山段青年社會住宅上梁典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.18）
新北市政府城鄉局長黃國峰指出，市府透過工業區變更回饋土地、都市更新分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等策略，持續擴大社宅的供應量；除了中山青年社會住宅的210戶外，泰山區未來規劃和正在興建中的住宅將提供1,609戶住宅單元，還有區域的新泰塭仔圳整體開發將再增加2,100戶社宅，總計將提供約3,919戶的住宅單元，讓居住正義在新北市能夠更進一步落實。

新北市政府城鄉局說明，泰山青年社會住宅為市府藉由工業區變更回饋取得社宅用地後興建，為地下3層、地上15層，1幢2棟之建築，預計於2024完工並於年底招租，採新北市租金分級新制，依據民眾可負擔能力，以租金所得分級提供需求民眾，照顧新北市民居住需求未來，協助保障青年和弱勢族群在都市區的居住權，實現居住正義理想。

▲泰山中山段青年社會住宅預計2024年完工並提供210戶住宅單元招租。（圖 ／新北市政府城鄉局提供）
▲泰山中山段青年社會住宅預計2024年完工並提供210戶住宅單元招租。（圖 ／新北市政府城鄉局提供）

 

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