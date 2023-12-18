江肇國踢爆對手幹部1份300買郭台銘連署書　羅廷瑋：與我無關

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江肇國進一步指出，今年10月，羅廷瑋的前主任已利用里民施打流感疫苗時，進行郭台銘連署說明會，羅團隊幹部更向他爆料，現任主任石國勳從事連署賄賂的行為。他並公布一段錄音檔，石國勳明確指出「我們也不能講說是按件計算，他就是說，他其實就是給你3萬塊，然後他請你、委託你去做連署的動作，那就有點像業務，業務要有業績，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」。
江肇國出示一系列Line截圖證據，包括羅廷瑋幹部在群組出示郭台銘連署專用章，證明得到郭辦的授權；更要求13位地方人士在4個不同時段到特定地點繳交資料，以利發放報酬；除要求每天回報件數，還說「我會來記錄每個人的成績」，繳交資料地點就在羅廷瑋之前服務處的隔壁。
江肇國痛批，地方傳言，石國勳是羅廷瑋最核心幹部，也是未來想交棒議員的接班人，羅廷瑋與他的幹部實質協助連署，先前還栽贓民進黨自導自演！他強調羅廷瑋不可能不知情，「中間是否由你授意？羅廷瑋你還有辦法選下去嗎？」
羅廷瑋上午出席議會定期會，發言完未受訪即離開，他發佈書面聲明表示，相關事件已進入司法程序，江肇國是候選人，要好好看待自己的對外發言，烏龍爆料可能會有沈重的法律責任。
羅廷瑋強調，江肇國的指控事實上都與他無關，選舉是一時的，等他進入立法院，仍需江肇國與他合作、中央地方聯手建設台中，自己不會惡意指控，也請江肇國好自為之。
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