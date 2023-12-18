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NBA／勇士118:114奪2連勝！K湯爆發砍28分　Curry手感低迷只拿7分

▲Klay Thompson命中5三分、貢獻28分，幫助勇士以118:114擊敗拓荒者，拿下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson命中5三分、貢獻28分，幫助勇士以118:114擊敗拓荒者，拿下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（18）日在客場對戰波特蘭拓荒者隊，「浪花兄弟」在這場比賽的手感似乎倒轉了過來，Stephen Curry沒有投進任何三分球、只有7分進帳，反倒是Klay Thompson命中5三分、貢獻28分，勇士終場以118:114贏球，拿下2連勝。

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這場比賽Curry開賽進攻欲望不高，前9分鐘只出手1次，靠罰球得到2分。不過Klay Thompson狀態不錯，他和最近被降為替補的Andrew Wiggins開賽總計7投6，幫助勇士取得領先。

勇士在次節攻下38分，一度將領先拉開到16分。但是下半場拓荒者展開反擊，靠著一波11:2的攻勢追趕上，並在Matisse Thybulle命中外線後，將分數追成82:82平手。

Curry此役的低迷狀態，成為勇士無法將分數拉開的原因，很難想像他在第四節時一度7投1中只拿4分。灣區在客場靠著Thompson和Wiggins的回暖表現，勉強維持微幅領先。不過Curry在末節回到場上後，靠著一記中距離跳投，幫助勇士打出11:0攻勢，取得104:93領先。

拓荒者緊追不捨，利用上籃和罰球積極搶攻，將分數重新縮小到個位數，Shaedon Sharpe的三分打更是讓比賽一度只剩下2分差。讀秒時刻，Chris Paul擋拆後的中距離跳投命中，讓勇士保有4分領先。

暫停回來之後，Anfernee Simons要到J.Kuminga的犯規，完成三分打，勇士剩下1分領先。之後Curry被犯規，兩罰一中，雙方3分差。Shaedon Sharpe進攻犯規，球權轉換給勇士，比賽也就此定調。

▲在對上拓荒者的比賽，Stephen Curry全場12投僅有2中，三分球8投盡墨，得到7分8助攻，個人狀態很糟。（圖／美聯社／達志影像）
▲在對上拓荒者的比賽，Stephen Curry全場12投僅有2中，三分球8投盡墨，得到7分8助攻，個人狀態很糟。（圖／美聯社／達志影像）
這一場比賽，Curry全場12投僅有2中，三分球8投盡墨，得到7分8助攻，個人狀態很糟。不過Thompson爆發，打出賽季最佳一戰，16投11中，攻下28分；Wiggins板凳出發貢獻25分，勇士替補貢獻57分。

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