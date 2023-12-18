三大面向備戰辯論會　柯文哲：不認為單場辯論會影響選舉

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對於辯論是否已整合兩大智庫，從三大面向逐一辯論，柯文哲說，辯論跟聯考一樣，永遠沒有準備好的一天，他盡量努力，現在要開始認真讀資料。
柯辦發言人陳智菡說，競辦沒有特別設定模擬抗辯的對手，主要是針對議題，針對各種攻擊，競辦已有非常厚的題庫，從柯的人生攻擊到過去對政績的質疑，以及未來政見的推廣，都已用科學、科技的方式做了非常厚的題庫，競辦將從中找問題，與柯進行相關練習。
陳智菡表示，柯文哲從參選到現在，已經開了20多場政策記者會，區分為國安、產安、人安三大面向，競辦會將每一個項目分門別類，將個別政見精華抓出，到時候在政見發表會上，逐步與國人說明柯文哲的政見主軸，同時也會剪成短影音，在網路上散播。
至於是否想與藍綠做出區別，以政策為導向，陳智菡說，她非常不樂見，每4年的總統大選就是陷於無止盡的口水輪迴，或在各種潑糞、抹黑中，台灣人民真正需要的是一個具有未來的前景，因此即便現在有各種抹黑、攻擊，柯辦仍是非常認真地把所有政策主張，逐一地整理出來。
陳智菡更反點國民黨總統候選人侯友宜，她表示，柯辦有注意到侯友宜陣營，似乎沒有把這些主張，完整地陳列出來，讓民眾能參考，試問這樣的總統候選人，要如何帶給台灣人未來？
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