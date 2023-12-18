中廣11樓當競辦挨批圖利 趙少康：否則我要流落街頭嗎？
國民黨副總統候選人趙少康將中廣11樓作為自己競選辦公室，卻遭民進黨批這是用公司財產圖利自己。趙少康今（18）日對此回應表示，剛好十一樓有空，我們就把它租下來，這個對中廣來講多1個收入也很好的，對不對？「否則我要流落街頭嗎？」
記者李春台／桃園報導
這怎麼會是圖利自己？要交二十萬塊租金，圖利誰呢？趙少康表示，因為是臨危受命，11月二十四號也才知道，然後接著就是五十幾天的時間，要臨時去找，只租五十幾天，不容易找。
趙少康指出，中廣大樓十二層，除了中廣自己用一層以外，其他基本上都是外租的，剛好十一樓有空，就把它租下來。趙少康指出，這個對中廣來講多1個收入也很好，「否則我要流落街頭嗎？」
趙少康強調，因為時間很短促，所以他已經很公私分明了，他表示不用中廣的公司，然後自己去租1個辦公室，而且事實上，這也不是什麼機密，工作人員的名片都印十一樓，清清楚楚，任為自己行事坦蕩事無不可對人言。
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