Dcard總部今又遭搜索！遭週刊踢爆會員涉詐欺 北市警前往調查中
知名網路社群平台Dcard，遭週刊爆料因會員涉詐欺等案件，於上月遭檢調搜索，今（18日）又傳出，北市內湖分局偵辦一起詐欺案件，中午持搜索票前往其大安區總部進行搜索中。對此，Dcard方面發表聲明，表示「作為台灣有影響力的社群，會持續在用戶資訊隱私權、與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，Dcard遭週刊爆料，有會員因涉及詐騙、妨礙名譽、兒少等達上百案件，警方也因陸續收到民眾報案，因此報請檢方指揮偵辦，於上月3日，前往Dcard總部搜索，整個過程約4小時，但檢調欲調閱會員個資時，遭Dcard方面以言論自由與隱私等例由拒絕。
而18日中午，因北市內湖分局偵辦詐欺案件，持搜索票前往其總部搜索。對此，Dcard也回應，表示「Dcard 一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍」。
並提到「在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，我們皆配合提供執法機關相對應資料。Dcard 作為台灣有影響力的社群，我們也會持續在用戶資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注」。