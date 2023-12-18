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星巴克「內行人都禮拜二喝」！特大杯美式36元買法瘋傳：3折喝爆

▲星巴克在台灣咖啡界的地位有一定的份量，雖然咖啡的價格跟超商相比的話貴不少，但仍有大批死忠顧客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克在台灣咖啡界的地位有一定的份量，雖然咖啡的價格跟超商相比的話貴不少，但仍有大批死忠顧客。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

星巴克在台灣咖啡界的地位有一定的份量，雖然咖啡的價格跟超商相比的話貴不少，但是仍然有一批死忠顧客每週都要來上兩三杯。然而，近日就有內行人教授星巴克的獨特點法，不僅可以用36元的價格買到星巴克的「特大杯美式咖啡」，也有人分享成功買到85元的特大杯星冰樂經驗，在社群上引起廣大迴響。

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最近在Tik Tok有不少人分享星巴克獨特點法，表示在外送平台foodpanda的星巴克店家當中，週二有「特大杯美式買一送一的優惠」，而且只要輸入優惠代碼「週二星享日」，還可以再折抵70元，等於原本兩杯250元的星巴克特大杯冰美式已經對折，還能夠再折70元，等於只要45元就能買到，加上運費、包裝費、平台費之後，該網友結帳金額是71元，等於一杯星巴克特大冰美式只要35.5元，直接打三折！

▲星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最近有內行人分享星巴克特大杯美式兩杯只要71元的喝法，平均下來原價125的美式只要35.5元！（圖／記者蕭涵云攝）
除此之外，也同樣是有網友分享，特大杯摩卡可可碎片星冰樂在週二也能依照同樣的模式購買，兩杯摩卡可可碎片星冰樂禮拜二在foodpanda只要185元，然後同樣輸入優惠代碼「週二星享日」折抵70元，等於兩杯特大杯摩卡可可碎片星冰樂只要115元，加上運費以及包裝費、平台費之後，兩杯170元結帳，一杯只要85元超划算！

而《NOWnews》也實際打開foodpanda的APP，找到附近的星巴克門市當中，發現有其「限定優惠專區」，如果購買該區域的商品，就可以使用優惠代碼「週二星享日」折抵70元，由於今天不是週二，所以相關買一送一的菜單選項還沒有在上面，如果有興趣的星巴克鐵粉還不知道的話，先學起來，等到有週二優惠時可以拿出來用！

▲目前專區內也有其他當月的優惠，如果在週二購買的話，還能輸入優惠代碼「週二星享日」折抵70元。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲目前專區內也有其他當月的優惠，如果在週二購買的話，還能輸入優惠代碼「週二星享日」折抵70元。（圖/記者張嘉哲翻攝）
不過注意的是，foodpanda在星巴克這種「限定優惠」是期間限定，每一個檔期特價的東西會有不同，不一定是每週二或者每個月都會有，像這次網友提供的方法，特大杯冰美式、摩卡可可碎片星冰樂超殺優惠買法，在這個月僅有兩次特價，分別是12月12（已過）以及下週12月26，因此本週19日是沒有該優惠的哦！

但明天沒優惠也不要傷心！現在星巴克有數位體驗的活動民眾只要即日起至12月28日，到官網上或者APP上面就能參加，只要包裝自己的「聖誕節禮物」，就可以獲得星巴克的招待券，使用期限就是獲得的當天往後兩天。記者實測之後獲得特大杯買一送一的優惠券，使用期限則是到12月20日，雖然沒有外送平台疊加優惠碼折扣便宜，但是五折的星巴克還是香啦！

▲星巴克冬季推出數位體驗活動，只要完成包裝禮物的任務，就會送你優惠券！實測後抽到特大杯買一送一的優惠，非常的讚。（圖/星巴克官網）
▲星巴克冬季推出數位體驗活動，只要完成包裝禮物的任務，就會送你優惠券！實測後抽到特大杯買一送一的優惠，非常的讚。（圖/星巴克官網）

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