星巴克「內行人都禮拜二喝」！特大杯美式36元買法瘋傳：3折喝爆

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除此之外，也同樣是有網友分享，特大杯摩卡可可碎片星冰樂在週二也能依照同樣的模式購買，兩杯摩卡可可碎片星冰樂禮拜二在foodpanda只要185元，然後同樣輸入優惠代碼「週二星享日」折抵70元，等於兩杯特大杯摩卡可可碎片星冰樂只要115元，加上運費以及包裝費、平台費之後，兩杯170元結帳，一杯只要85元超划算！
而《NOWnews》也實際打開foodpanda的APP，找到附近的星巴克門市當中，發現有其「限定優惠專區」，如果購買該區域的商品，就可以使用優惠代碼「週二星享日」折抵70元，由於今天不是週二，所以相關買一送一的菜單選項還沒有在上面，如果有興趣的星巴克鐵粉還不知道的話，先學起來，等到有週二優惠時可以拿出來用！
不過注意的是，foodpanda在星巴克這種「限定優惠」是期間限定，每一個檔期特價的東西會有不同，不一定是每週二或者每個月都會有，像這次網友提供的方法，特大杯冰美式、摩卡可可碎片星冰樂超殺優惠買法，在這個月僅有兩次特價，分別是12月12（已過）以及下週12月26，因此本週19日是沒有該優惠的哦！
但明天沒優惠也不要傷心！現在星巴克有數位體驗的活動，民眾只要即日起至12月28日，到官網上或者APP上面就能參加，只要包裝自己的「聖誕節禮物」，就可以獲得星巴克的招待券，使用期限就是獲得的當天往後兩天。記者實測之後獲得特大杯買一送一的優惠券，使用期限則是到12月20日，雖然沒有外送平台疊加優惠碼折扣便宜，但是五折的星巴克還是香啦！