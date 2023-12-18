中國移民爆買奢侈品炫富！新加坡俱樂部費用狂飆　誇張行徑曝

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居住在新加坡的知名中國居民包括TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，以及復星集團創始人梁信軍，甚至傳出阿里巴巴的部份創始元老也搬來新加坡。包括Shein在內的多家中國企業也在新加坡設立了全球總部，而中國電動車製造商蔚來去年也在新加坡證券交易所上市。
英國獨立媒體《UnHerd》報導，一位新加坡高階主管透露在疫情爆發之初，富有的中國人會提供一年的押金，並以市場價格兩倍的價格支付租金，以確保獲得房產。 「他們花費數十萬美元進行房屋內部裝修，包括將其中一個房間改造成卡拉OK房。」他說。「他們會買一或兩輛賓利和勞斯萊斯自用，然後為隨行人員購買六輛大型豐田貨車。」
新加坡作為「亞洲瑞士」，和美國與中國處於微妙的關係，它既允許美國在今年從樟宜空軍基地部署高空無人偵察機「全球鷹」，同時也歡迎中國資金投入新加坡。同時新加坡政府也在小心翼翼地避開與美國或中國為敵的地雷區，例如新加坡政府建議各大銀行不要公開談論從香港轉移至新加坡的中國富豪資產，以免引起中國政府勃然大怒。
另一方面，新加坡民眾對不斷上漲的租金和物價感到不安，且即使新加坡長期處於一黨獨大政府的統治下，它仍然是個民主國家，因此仍會傾聽人民的心聲。隨著公眾輿論的惡化，新加坡監管機構對外國資金越來越嚴格，並加強對客戶背景的審查，同時打擊洗錢犯罪。
新加坡媒體《海峽時報（The Straits Times）》報導，新加坡國立大學教授程天富（Sing Tien Foo）在近幾年寫的一篇論文指出，中國移民傾向於「炫耀性消費」，以及購置明顯具備奢華特徵的房產，例如頂層公寓。「我們沒辦法阻止新移民發現新加坡是一個宜居的國家，因而湧入的狀況，但政府需要有更多的配套措施，因為現在已成為敏感的在地問題。」
據悉，中國富豪搶購新加坡房產已引起一系列的蝴蝶效應，包括新加坡2022年第四季高端住宅租金年增28%，讓新加坡將紐約擠下住宅漲幅榜首；而汽車牌照費更創下近9萬美元（約等同於新台幣270萬元）的新紀錄。整體而言，中國移民正從各種層面影響新加坡老百姓的生活。