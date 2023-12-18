黃國昌控吳有信是金主、市長任內不裁罰　鄭文燦翻證據斥公然說謊

綠營批侯友宜塭仔圳圖利建商　侯辦駁：難道要讓城市原地踏步？

▲民進黨今天痛批國民黨總統候選人侯友宜推動新泰塭仔圳政策。（圖／資料照）
▲民進黨今天痛批國民黨總統候選人侯友宜推動新泰塭仔圳政策。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

民進黨中央今（18）日召開記者會，痛批國民黨總統候選人侯友宜推動新泰塭仔圳、1500萬侯康貸等政策。對此，侯辦發言人王敏旭指出，民進黨要「城市原地踏步，不讓城市快速進步」、「要青年幫房東繳房貸，不讓青年為自己買房」，呼籲民進黨自己已經買了房子，別忘了有更多年輕人也要買房子，更別把無法為自己負責的標籤貼在年輕人身上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨發言人戴瑋姍今天批評，侯友宜主導的「塭仔圳重劃區」，近400公頃土地，侯友宜僅拿出1.8公頃即不到1％土地蓋2100戶青年社宅，可見侯友宜沒有站在年輕人這一邊，而是站在財團旁，民進黨發言人卓冠廷更表示，侯友宜把塭仔圳當成是他人生的最重要的政績，2022年選市長連任、2024年選總統都有提及塭仔圳，但攤開來講，完全是圖利建商。

對此，王敏旭表示，新泰塭仔圳面臨50年無法改變的窘境，過去更發生多起工安意外，過去民進黨也在新北執政過，對於塭仔圳仍束手無策，侯友宜上任後花近2年時間，展現效率完成整頓，難道民進黨期望城市原地踏步、不讓城市快速進步？

王敏旭說，民進黨不要因為自己已經買了房子，甚至可以用每個月6萬元租房子，就不管年輕人購屋的需求。民進黨執政之下受雇員工實質總薪資倒退，不少年輕人就算沒有長輩協助，仍靠著自己省吃儉用存款買房，民進黨卻只想扼殺這群年輕人買房的夢想。

王敏旭指出，1500萬侯康貸不僅年輕人可以提早買房，不用再租房幫房東繳房貸，甚至幫助雙薪的年輕家庭，能有自己的房屋養兒育女，更能讓長輩省下老本為自己退休後的生活做好規劃，難不成民進黨只想要「青年幫房東繳房貸、長輩花老本為子女買房」？

「民進黨別貼年輕人標籤」，王敏旭指出，1500萬侯康貸協助有穩定收入、信用良好、有風險控管觀念的年輕人，可以提早做好財務規劃，順利購屋有避風港，難道民進黨認為年輕人一定都沒有財務規劃？一定都會繳不出房貸？還是民進黨認為青年就要註定失敗？

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

藍營立委預估拿56席？朱立倫喊「審慎樂觀」：還有15個選區較緊繃

影／藍營組PK小組揭弊！凌濤預告：將踢爆信賴之友會關鍵人士涉弊

屏東造勢湧三萬人！侯友宜喊：成立經濟內閣　拼每年1800萬觀光客

侯友宜客家主題曲發布！展現族群融合　力求「打造台灣新希望」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞