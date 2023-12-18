綠營批侯友宜塭仔圳圖利建商　侯辦駁：難道要讓城市原地踏步？

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對此，王敏旭表示，新泰塭仔圳面臨50年無法改變的窘境，過去更發生多起工安意外，過去民進黨也在新北執政過，對於塭仔圳仍束手無策，侯友宜上任後花近2年時間，展現效率完成整頓，難道民進黨期望城市原地踏步、不讓城市快速進步？
王敏旭說，民進黨不要因為自己已經買了房子，甚至可以用每個月6萬元租房子，就不管年輕人購屋的需求。民進黨執政之下受雇員工實質總薪資倒退，不少年輕人就算沒有長輩協助，仍靠著自己省吃儉用存款買房，民進黨卻只想扼殺這群年輕人買房的夢想。
王敏旭指出，1500萬侯康貸不僅年輕人可以提早買房，不用再租房幫房東繳房貸，甚至幫助雙薪的年輕家庭，能有自己的房屋養兒育女，更能讓長輩省下老本為自己退休後的生活做好規劃，難不成民進黨只想要「青年幫房東繳房貸、長輩花老本為子女買房」？
「民進黨別貼年輕人標籤」，王敏旭指出，1500萬侯康貸協助有穩定收入、信用良好、有風險控管觀念的年輕人，可以提早做好財務規劃，順利購屋有避風港，難道民進黨認為年輕人一定都沒有財務規劃？一定都會繳不出房貸？還是民進黨認為青年就要註定失敗？
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