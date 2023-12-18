《帝王條款》真人版現身超狂！準備衣服僅花4天 成品照被讚爆
桃園市東興國中有名學生創作《帝王條款》漫畫，結果該畫作獲得全國學生美術比賽特優，後來因為被長期有關注台灣交通議題、百萬網紅Cheap批評而引起一波討論話題。然而，沒想到現在竟然出現真人版的《帝王條款》畫作！上週末在高雄駁二特區舉辦的動漫祭同人誌創作展，就出現有Coser直接打扮成《帝王條款》畫作中的樣子，令人印象深刻，成品照也讓網友大讚「真的超猛！」
記者張嘉哲/綜合報導
回顧該起事件，桃園東興國中一名學生創作《帝王條款》畫作，結果獲得全國學生美術比賽特優，學生表示自己描繪的理念是，雖然汽機車需要禮讓行人，但行人也應該要互相尊重，不能如同皇帝一樣的牽著烏龜在路上慢行，結果引來百萬網紅Cheap批評這個畫作是在嘲諷行人，大罵評審單位以及指導老師，認為這是活生生的歧視，並且要求追回獎項，在前陣子引發各界議論。
然而，隨著Cheap道歉自己言論過激之後，事件也告一段落，不過特別的是，上週末在高雄駁二舉辦的動漫祭同人誌創作展，有超過上千個創作社團參與，國內外也有多組動漫表演者、Coser一起參與盛會，結果有人扮成《帝王條款》畫中模樣，除了服裝到位之外，連烏龜玩具也出動，讓不少民眾都笑出來，合照要求不斷。
而「駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center」也在臉書粉專貼出真人版《帝王條款》的側拍照片，不少網友朝聖照片表示「天阿！這也太猛了吧」、「事件發生至今只有4天可以準備衣服，真的很猛耶」、「哎呦喂呀怎麽這麼的好笑」、「笑死！真的超好笑」、「無法超越的速度，真的很好笑」、「這個根本可以得獎哈哈哈哈，超符合時事」。
而這位來自東興國中的學生，今（18）日也透過科技專家許美華發表自己畫作設計的聖誕節卡片，要跟大家說聲「Merry Christmas」，學生表示「我想用這張卡片，跟過去幾天，所有支持、鼓勵我的叔叔阿姨們說謝謝」。
學生提到「這次事件之後，突然學到很多事情，我知道為什麼有人不喜歡我得獎的作品、去罵那幅畫，雖然有點傷心，但很多是我沒想過的事情，讓我學習到創作需要思考更多問題，這些事都會讓我一直記在心裡」。