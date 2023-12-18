館長探班柯文哲請吃便當 相約1月12日所有館粉上凱道
民眾黨總統候選人今（18）日舉行政策記者會，下午則由不分區立委第二名的黃國昌接力舉行記者會。館長陳之漢則利用中間空檔到新莊競辦探班，並帶著自有品牌的便當請柯文哲與競選團隊。對於陳之漢探班送便當，柯文哲表示，除了感謝還是感謝；黃國昌則當面邀請館長1月12日的選前之夜要留下來，要催出所有館粉上凱道。
記者邱新博／新北報導
柯文哲今天早上的記者會大約於11時結束，柯文哲競辦也隨即宣布下午2時由黃國昌、區域立委候選人陳琬惠等舉行記者會，中間空檔時間，台北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪與新北市議員陳世軒以及黃國昌、競辦發言人陳智菡都來到競總，陳之漢也推著便當出現與眾人一同享用，柯文哲則稍晚也現身吃便當、也不忘問便當的價格；柯文哲說，除了感謝還是感謝，但有一個建議，「冰淇淋改還好冰淇淋，便當可以叫很好便當。」
陳之漢說，他們（民眾黨）太辛苦了，最近跑這麼多場，就來看看；至於為何會挑今天，陳之漢說則是因為已經約很久了，剛好只有今天有空。至於是否參加下午的記者會，陳說不會，就交給黃國昌發揮，他就是來探班的，而且他也沒有到競總過，今天來看一下總部。
陳之漢說，看了之後覺得環境滿好的，至於之後會不會幫KP TV直播，陳之漢說，如果他們有邀請的話。黃國昌後則在一旁笑說，「你1月12日時間要留一下，我剛剛打電話給珊珊（黃珊珊）了，他說拜託你要留下來，所有的館粉要上凱道，少一個就找你。」陳之漢則一口答應。