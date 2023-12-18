盧秀燕讚顏清標50億大建設　林靜儀：怎不提「冬瓜路」上多少亡魂

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盧秀燕還提及60米寬的向上路，就是顏清標、顏寬恒父子爭取的，並轉頭問「標哥你當初做向上路多少錢？」顏清標回答「50多億！」盧秀燕大讚，這就是立委有認真顧地方、有認真爭取預算建設地方。
林靜儀今（18）回擊表示，盧秀燕是有多不了解海線，才會拿向上路來講顏家的政績？這條路就是地方俗稱的「冬瓜路」，因為大家不解為何路就是會開到他家豪宅門口、捷運就是會開到他家土地旁，「妳真的還要提醒大家『冬瓜路』這件事情嗎？」
她說，盧秀燕身為市長，難道不知道向上路這一段因為又寬又直又陡，大貨車剎車不易，很容易撞上前方停等的車，甚至曾撞上旁邊檳榔攤。「盧市長真的要說這是顏家的政績嗎？這一條路上有多少死亡車禍、冤魂，妳要把它算在顏家的帳上嗎？」
林靜儀說，民眾厭倦了每次用「在地」這件事來勒索地方情感，就是因為知道顏家盤據在地政治、經濟、宗教資源，卻沒有好的建設，才會投給從高雄來的陳柏惟，想改變這一切，接著也投給她，想改善顏家霸占地方資源的現狀。選民清楚有的人問政拿不出好成績來，才會直講「在地」這兩字，盧秀燕拿冬瓜路出來講，根本是「哪壺不開提哪壺」。
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