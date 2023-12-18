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盧秀燕讚顏清標50億大建設　林靜儀：怎不提「冬瓜路」上多少亡魂

▲盧秀燕昨盛讚顏清標爭取60米寬向上路、經費50多億的大預算建設地方。（圖／顏寬恒競總提供，2023.12.18）
▲盧秀燕昨盛讚顏清標爭取60米寬向上路、經費50多億的大預算建設地方。（圖／顏寬恒競總提供，2023.12.18）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕昨在國民黨中二立委候選人顏寬恒造勢場中，盛讚其父顏清標爭取60米寬向上路、經費50多億建設地方，民進黨卻只派一個遷戶口的來。林靜儀今反擊，指在地人稱向上路為「冬瓜路」，就是不解為何路總開到顏家豪宅門口、捷運就是會開到顏家土地旁，又寬又直又陡的「冬瓜路」因大貨車剎車不易，每年有多少死亡車禍和冤魂，也要算在顏家帳上嗎？

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顏寬恒昨成立龍井後援會，盧秀燕站台時細數顏寬恒爭取的建設，批評民進黨看不起這個選區，不斷派遷戶口的來選，「一任立委2人輪流做，沒做事的先被罷免，現任當了2年也看不到建設」、「還掛看板說她有做，結果是做幾間廁所，根本是欺負我們在地沒人才」。

盧秀燕還提及60米寬的向上路，就是顏清標、顏寬恒父子爭取的，並轉頭問「標哥你當初做向上路多少錢？」顏清標回答「50多億！」盧秀燕大讚，這就是立委有認真顧地方、有認真爭取預算建設地方。

▲林靜儀前天成立海線競總，民進黨副總統候選人蕭美琴來站台。（圖／林靜儀競總提供，2023.12.18）
▲林靜儀前天成立海線競總，民進黨副總統候選人蕭美琴來站台。（圖／林靜儀競總提供，2023.12.18）
林靜儀今（18）回擊表示，盧秀燕是有多不了解海線，才會拿向上路來講顏家的政績？這條路就是地方俗稱的「冬瓜路」，因為大家不解為何路就是會開到他家豪宅門口、捷運就是會開到他家土地旁，「妳真的還要提醒大家『冬瓜路』這件事情嗎？」

她說，盧秀燕身為市長，難道不知道向上路這一段因為又寬又直又陡，大貨車剎車不易，很容易撞上前方停等的車，甚至曾撞上旁邊檳榔攤。「盧市長真的要說這是顏家的政績嗎？這一條路上有多少死亡車禍、冤魂，妳要把它算在顏家的帳上嗎？」

林靜儀說，民眾厭倦了每次用「在地」這件事來勒索地方情感，就是因為知道顏家盤據在地政治、經濟、宗教資源，卻沒有好的建設，才會投給從高雄來的陳柏惟，想改變這一切，接著也投給她，想改善顏家霸占地方資源的現狀。選民清楚有的人問政拿不出好成績來，才會直講「在地」這兩字，盧秀燕拿冬瓜路出來講，根本是「哪壺不開提哪壺」。

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