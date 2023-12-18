一眼識破土豪！新加坡富豪很低調 與中國移民成鮮明對比
中國富豪在疫情爆發初期，便開始轉移資產至新加坡，中國富豪湧入新加坡已引起一系列的蝴蝶效應，包括新加坡2022年第四季高端住宅租金年增28%，讓新加坡將紐約擠下住宅漲幅榜首。而汽車牌照費更創下近9萬美元（約等同於新台幣270萬元）的新紀錄。新加坡過去便有眾多富豪定居，讓新加坡人不滿的並不只是「仇富」心態，而是中國土豪奢靡高調的「炫富」行為。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡媒體《海峽時報（The Straits Times）》報導，新加坡國立大學教授程天富（Sing Tien Foo）在近幾年寫的一篇論文指出，中國移民傾向於「炫耀性消費」，像是名牌服飾、名車或名錶，以及有明顯具備奢華特徵的房產，例如頂層公寓。「我們沒辦法阻止新移民發現新加坡是一個宜居的國家，因而湧入的狀況，但政府需要有更多的配套措施，因為現在已成為敏感的在地問題。」
新加坡報業華文媒體集團社長李慧玲在接受媒體採訪時指出，新加坡很歡迎家族辦公室帶來的資產和就業機會，「但不歡迎土豪。新加坡第一代的富豪作風很低調，如果這波中國移民繼續過度炫富，很可能會引來階級對立。」
據悉，要分辨中國富豪還是新加坡人很容易，光看餐廳上擺放的酒瓶就知道了。新加坡人喝紅酒，最多喝高粱；但中國人愛喝茅台、白蘭地。《經濟學人》智庫調查全球生活費最高的城市，2023年新加坡與紐約並列全球第一，與中國富豪湧入新加坡造成的通膨和租金上漲有關。
根據瑞士信貸研究所指出「1% 的中國人就擁有全中國 31% 的財富」，作為共產制度國家但有著極大的貧富差距，而中國的有錢人外流也造成新加坡的物價震盪。
相較於近期中國富豪移民的高調與鋪張浪費，新加坡第一代的富豪多半低調內斂，位居新加坡富豪榜上的有錢人基本上都不愛受訪，行事作風較謙虛，生活普遍保守而傳統，因此民眾對於「中國土豪」的高調炫富，更容易感受到相對剝奪感。