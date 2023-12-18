饕客快來！不用出國也能一品韓國美食 冬季商品展亮點一次看
近幾年來韓國一直是國人海外旅遊的首選之一，不管是韓系穿搭、韓星潮流，還是韓國集結很多特色美食、飲品等，都深受台灣消費者的喜愛，這回在新竹SOGO百貨，也特別舉辦了盛大的冬季韓國商品展，就是要廣邀民眾來一品道地韓國美食！韓國食品業者副理紀淑蕓提到，這次很開心結合了aT 韓國農水產食品流動公社等政府資源，攜手百貨一起辦了冬季韓國商品展，也因為觀察到台灣人很喜歡韓國食品，所以一直持續在台灣巡迴辦這樣的韓國展。
生活中心/綜合報導
實際直擊展場，看看有哪些讓你吸睛的韓國美食，其中這次還找來了，現在韓國當地最火紅的人氣街頭甜點「不受CORN玉米燒」，踩點新竹首賣也引發話題，熱呼呼現烤的玉米燒，咬開後有滿滿玉米粒及濃郁起司，直接溫暖了整個冬天！
除此之外，也發現了一定要來嘗試的「黃豆粉艾草年糕」，遠遠就感受到年糕飄香，這是加入艾草淡雅風味的年糕，裹粉香氣十足，餡料又甜而不膩，口感更是Q彈軟糯，是一款典雅精緻的小點心，不管是買回家跟家人共享，還是送禮都超級適合！
除了經典甜食，提到韓國怎麼能忘了最好吃的拉麵！這回展場也推出了「夏林工匠拉麵」，特別選用了加入高湯製作的麵糰，吃起來口感更Q彈，比一般麵條更添風味，湯底還帶有一點胡椒香氣，讓人一世成主顧，這絕對是冬天家中必備的囤糧！
說到屯糧，還有另一個經典，就是話題性十足的「金守美醬油螃蟹」，這絕對是韓國國民媽媽強力推薦，號稱白飯小偷就是它，醬油螃蟹的香氣裹在白飯上，直接食慾大開，也是這次韓國展必須手刀搶購的商品之一。
吃飽後怎麼能不搭配一點飲料？新鮮濟州島果汁千萬不能錯過，這回特別販售漢拏峰柑橘果汁、柑橘蒟蒻凍飲，都是採用當地栽種柑橘，酸甜平衡，新鮮好喝，能補充滿滿的維C。
這次韓國展將從即日起到12/26（二），還有還好多像是韓式飯捲、海苔片、香蕉牛奶等經典商品，等著民眾親自到現場挖寶，或是除了在現場之外，也可以在網路上買到這些熱門的韓國在地美食。