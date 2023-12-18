工程示範府先行　中市道路讓你行

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中市府建設局為落實路權管理，主動協調各管線事業單位於管線施工、道路施工、搶修、汰管、人行道整建等工程之現場需有更明顯的工程專用施工告示牌。許多施工單位已積極主動於施工現場設立告示牌，達到施工安全與資訊透明目的，讓民眾更進一步了解道路施工資訊，快速辨識道路施工種類，也讓管線單位施工更加謹慎，提升工程品質。
水利局更率先於臨時鋪面上印記字樣提供相關工程資訊，減輕民眾對污水下水道納管工程二階段施工的疑慮，除進行原有臨時鋪面以降低道路交通影響外，也噴印「水利局臨時修復路面」字樣，由水利局污水工程帶頭做起，推廣各管線單位跟進，讓工程資訊更公開透明。
市長盧秀燕表示，永續建設是城市發展最重要的基礎，也是為最美好的幸福傳承，台中市發展迅速，各項公共建設品質不但經得起考驗，也讓所有公共工程團隊能夠持續精進並建設幸福臺中，讓臺中更好。
民眾如對台中市公共工程建議或反映事項亦可透過電話撥打全民督工通報專線0800-009609、1999、或於「陳情整合平台」(市政信箱、文字應答服務、網路電話)等管道，只要反映事項及市政建議屬於台中市範疇，皆可協助通報、錄案或處理。(台中市政府廣告)