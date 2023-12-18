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工程示範府先行　中市道路讓你行

▲中市政府就公共工程全生命週期管理，要求各機關落實開工宣導強化措施。(圖／研考會提供2023.12.18)
▲中市政府就公共工程全生命週期管理，要求各機關落實開工宣導強化措施。(圖／研考會提供2023.12.18)

記者柳榮俊/綜合報導

▲中市建設局為落實路權管理，主動協調各管線事業單位，現場需有更明顯的工程專用施工告示(圖／研考會提供2023.12.18)
▲中市建設局為落實路權管理，主動協調各管線事業單位，現場需有更明顯的工程專用施工告示(圖／研考會提供2023.12.18)
道路施工常造成民眾諸多不便，工程資訊不明顯、不清楚何種管線業者施工、何時通行等都是民怨排行的前三名，雖各施工單位在施工前有辦理「開工宣導」，告知施工範圍和期程，但宣導資訊繁多成效有限，台中市政府就公共工程全生命週期管理，除了要求各機關落實開工宣導強化措施(自主檢查)外，也新增兩項強化措施，首先規範各施工單位需有明顯的工程專用施工告示牌，提高道路施工種類辨識度；再者進行臨時鋪面降低交通衝擊，並印記相關工程資訊字樣，加速道路全部刨除重鋪時程，讓道路施工管制更趨務實及完善。

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中市府建設局為落實路權管理，主動協調各管線事業單位於管線施工、道路施工、搶修、汰管、人行道整建等工程之現場需有更明顯的工程專用施工告示牌。許多施工單位已積極主動於施工現場設立告示牌，達到施工安全與資訊透明目的，讓民眾更進一步了解道路施工資訊，快速辨識道路施工種類，也讓管線單位施工更加謹慎，提升工程品質。


水利局更率先於臨時鋪面上印記字樣提供相關工程資訊，減輕民眾對污水下水道納管工程二階段施工的疑慮，除進行原有臨時鋪面以降低道路交通影響外，也噴印「水利局臨時修復路面」字樣，由水利局污水工程帶頭做起，推廣各管線單位跟進，讓工程資訊更公開透明。


市長盧秀燕表示，永續建設是城市發展最重要的基礎，也是為最美好的幸福傳承，台中市發展迅速，各項公共建設品質不但經得起考驗，也讓所有公共工程團隊能夠持續精進並建設幸福臺中，讓臺中更好。


民眾如對台中市公共工程建議或反映事項亦可透過電話撥打全民督工通報專線0800-009609、1999、或於「陳情整合平台」(市政信箱、文字應答服務、網路電話)等管道，只要反映事項及市政建議屬於台中市範疇，皆可協助通報、錄案或處理。(台中市政府廣告)

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