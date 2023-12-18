呆萌奶喵18個月暴風成長！光速膨脹變「仙氣巨獸」 驚人對比照曝
短短18個月竟有如此驚人的變化！日本一名飼主養了一隻挪威森林母貓「Shiroan（しろあん）」，Shiroan剛滿2個月大時，還是一隻呆萌小奶貓，沒想到20個月大時，Shiroan的身材竟迅速變寬，變成一隻仙氣巨獸，抱起來的身體寬度甚至和成年人差不多。超反差畫面讓網友全看呆直呼「這比我養十年的還大隻！」
記者賴禹妡／綜合報導
飼主＠shiroan_chan經常在社群平台X（前推特）分享和愛貓Shiroan的日常生活，而Shiroan只有2個月大時，奶貓模樣看起來就像一坨可愛小毛球，相當惹人憐惜。沒想到一轉眼到了20個月大，呆萌奶貓竟暴風成長，身體長度已經和中小型犬差不多。
由於Shiroan已經變成一隻英挺巨喵，飼主每次抱牠，都像在扛瓦斯桶般辛苦，Shiroan也乖巧地趴伏在主人背上，一雙充滿靈氣的大眼仍然好奇地時刻觀察四周。Shiroan驚人的體型變化立即吸引大批網友關注，眾人紛紛留言驚呼「就像一個巨大的絨毛娃娃，太可愛了」、「這餵的是貓糧嗎？是膨大劑吧」、「長大之後仙氣滿滿，也太漂亮了」。
事實上，挪威森林貓為體型較大的貓科動物，其他貓咪一歲時體重多在3.5至5公斤之間，挪威森林貓卻可達4至9公斤，身長則能到1.2公尺左右，不過每隻貓的體型還是會受到遺傳及飲食等因素影響。