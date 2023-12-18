陳其邁宣布敬老卡、博愛卡擴大使用範圍　明年可搭捷運、小黃

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陳其邁表示，目前敬老卡搭乘公車、渡輪免費，市府加碼再幫敬老卡儲值1,200元，博愛卡則由每月100段次增加至每月900點社福點數，未來額度範圍內，可享免費搭乘捷運福利，呼籲長輩多加運用，出門方便又安全。另特約計程車也有50元扣抵優惠，提供長輩更多元、更方便選擇。
陳其邁指出，中央已將長照預算增加至876億，市府並成立542處C級巷弄站及540處社區照顧關懷據點，「一國中學區一日照中心」將於年底達成目標。此外，天下雜誌永續幸福城市調查結果顯示，高雄在社福面向及競爭力總排名皆為六都第一，承諾市府團隊會持續努力，提供市民更舒適生活環境。
社會局表示，高雄老年人口持續攀升，為照顧長輩、節能減碳，市府規劃敬老卡及博愛卡擴充使用範圍，加速完成票卡系統整合。自113年1月1日起，高雄市敬老卡改為社福點數(即1點1元)，持卡搭乘高雄捷運，於限額點數內皆為免費，點數用畢後仍有半價優惠，另搭乘特約計程車每趟次可扣抵50元。臺鐵部分則已積極處理票卡系統容納問題，未來也會開放。
社會局提醒，112年12月31日前已持有敬老卡、博愛卡的民眾，於113年1月1日起持卡至社會局或各區公所「過卡」，可完成社福點數設置，或於1月1日上午6點後刷卡搭乘高雄市公共車船、捷運，亦可完成點數設置，惟計程車刷卡票機尚未設定功能，務必前往上述地點刷卡或過卡，才能使用社福點數搭乘計程車。
113年1月1日起新申辦之敬老、博愛卡，依申辦時之月份依比率計算第一年社福點數，第二年起皆為每年1,200點，另年滿65歲(原住民55歲)當月第1個工作日即可申辦敬老卡，提醒符合申辦資格民眾可持身分證、近一年內2吋照片1張、印章及戶口名簿至各區公所或社會局申辦，相關問題可洽社會局老人福利科07-3368333轉2448、身心障礙科07-3368333轉3944，或至社會局網頁查詢。