勞動部職務再設計幫大忙 讓員工不再喊痠痛

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「常聽員工喊痠痛，請病假去做復健」，芳丞公司負責人蔡純華說，該公司主攻食品包材產品，現公司已超過3成勞工為中高齡員工，為讓員工有更佳的工作環境，今年透過虎尾就業中心協助，導入職務再設計方案，添購半電動油壓升降台車、電動拖板車等省力裝置與輔具，積極改善工作環境，希望減輕中高齡員工的體力負擔，讓他們不再喊痠痛，兼顧工作與生活，「本來只是單純想體貼照顧勞工，沒料到產能反向上提升3成」，未來會持續申請方案，打造更友善的職場環境。
公司的資深員工製袋包裝作業員，相當耗體力且因肌力老化，長時間會有腰酸背痛的問題，公司添購半電動油壓升降台車，讓作業省力不少，「工作變輕鬆，不用每天找貼布了」。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，缺工時代來臨，中高齡勞工已成社會中的重要勞動力，許多中高齡員工因體能下降及退化等，不得不退出職場，鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依員工需求與特性，改善工作流程或方法，藉此減輕中高齡員工的體力負荷，提高工作品質。
劉邦棟強調，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業願意給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，也能幫企業留住人才，職務再設計方案每位員工每年可補助最高10萬元，詳情可洽各就業中心，或上「45+就業資源網」(https://45plus.wda.gov.tw/)查詢。