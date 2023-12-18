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勞動部職務再設計幫大忙 讓員工不再喊痠痛

▲芳丞公司導入職務再設計方案，幫員工購置省力輔具，減輕中高齡勞工負擔（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲芳丞公司導入職務再設計方案，幫員工購置省力輔具，減輕中高齡勞工負擔（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

創造勞僱雙贏！勞動部積極推廣「中高齡職務再設計」方案，透過就業輔具及改善工作環境方式讓中高齡及高齡員工工作更順心，位於雲林土庫的芳丞有限公司經由勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心輔導導入該方案購置輔具，不僅產能提升讓老闆有感，員工也不再喊痠痛，向心力凝聚，更甘願為公司付出。

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「常聽員工喊痠痛，請病假去做復健」，芳丞公司負責人蔡純華說，該公司主攻食品包材產品，現公司已超過3成勞工為中高齡員工，為讓員工有更佳的工作環境，今年透過虎尾就業中心協助，導入職務再設計方案，添購半電動油壓升降台車、電動拖板車等省力裝置與輔具，積極改善工作環境，希望減輕中高齡員工的體力負擔，讓他們不再喊痠痛，兼顧工作與生活，「本來只是單純想體貼照顧勞工，沒料到產能反向上提升3成」，未來會持續申請方案，打造更友善的職場環境。

▲66年次的沈慧如說，有了輔具幫忙，讓她不再腰酸背痛每天找貼布（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲66年次的沈慧如說，有了輔具幫忙，讓她不再腰酸背痛每天找貼布（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
公司的資深員工製袋包裝作業員，相當耗體力且因肌力老化，長時間會有腰酸背痛的問題，公司添購半電動油壓升降台車，讓作業省力不少，「工作變輕鬆，不用每天找貼布了」。


雲嘉南分署長劉邦棟表示，缺工時代來臨，中高齡勞工已成社會中的重要勞動力，許多中高齡員工因體能下降及退化等，不得不退出職場，鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依員工需求與特性，改善工作流程或方法，藉此減輕中高齡員工的體力負荷，提高工作品質。

▲芳丞公司的中高齡勞工透過職務再設計的導入，工作變開心，對公司向心力也提升（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲芳丞公司的中高齡勞工透過職務再設計的導入，工作變開心，對公司向心力也提升（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
劉邦棟強調，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業願意給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，也能幫企業留住人才，職務再設計方案每位員工每年可補助最高10萬元，詳情可洽各就業中心，或上「45+就業資源網」(https://45plus.wda.gov.tw/)查詢。

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