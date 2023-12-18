NBA／Curry中斷連268場三分進球！上次整場沒三分進球是5年前
NBA金州勇士今（18日）在客場出戰波特蘭拓荒者，本場Stephen Curry手感不佳僅拿下7分，但仍靠著Klay Thompson命中5三分、貢獻28分，率領勇士以118:114拿下2連勝，但此戰Stephen Curry則是中斷連續268場三分球進球紀錄。
記者張志宇/綜合報導
本場Stephen Curry三分球8中0，根據NBA官方統計，Curry將連續三分球命中場次定格在第268場，紀錄第2名則為連續157場同為Curry創下，此外上一次Curry整場沒投進三分要回推至2018年11月9日，在過去5年間，Curry每場都有至少一顆三分球進帳。
此戰Curry開賽進攻欲望不高，前9分鐘只出手1次，靠罰球得到2分，但Klay Thompson狀態不錯，和最近被降為替補的Andrew Wiggins開賽總計7投6，幫助勇士取得領先。
Curry此役的低迷狀態，成為勇士無法將分數拉開的原因，很難想像他在第四節時一度7投1中只拿4分。灣區在客場靠著Thompson和Wiggins的回暖表現，勉強維持微幅領先。不過Curry在末節回到場上後，靠著一記中距離跳投，幫助勇士打出11:0攻勢，終場就以118:114戰勝拓荒者。
本場比賽，Curry全場12投僅有2中，三分球8投盡墨，得到7分8助攻，個人狀態很糟。不過Thompson爆發，打出賽季最佳一戰，16投11中，攻下28分；Wiggins板凳出發貢獻25分，勇士替補貢獻57分。
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