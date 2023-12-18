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柯文哲拋金融7大政策　酸購屋免頭期款猴子朝三暮四

▲民眾黨正副總統參選人柯文哲（左）、吳欣盈（右）一同開記者會闡述金融政策。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.18）
▲民眾黨正副總統參選人柯文哲（左）、吳欣盈（右）一同開記者會闡述金融政策。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.18）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（18）日舉行金融政策記者會，提出7大主張，分別是定期金融安全兵推與應變演練、翻新稅制、設置獨立透明可課責的貨幣機關、設置金融穩定委員會、設置金融消費者保護局、成立主權基金、智慧金融。他談到高房價時，先批國民黨總統候選人侯友宜的政見猴子朝三暮四，民進黨總統賴清德新清安則說「笨蛋，問題是房價」。

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柯文哲與副手吳欣盈今天在新莊競總舉行政策記者會，柯文哲主張中央銀行應「獨立、透明、可課責」，提高央行理事會與貨幣政策獨立性，避免政治干預匯率、利率；央行下設「金融穩定委員會」，提出總體金融風險預警指標與模型，定期檢視並公布報告。研議推動相關預防政策，強化總體審慎監理，防範金融系統性風險。

柯文哲認為，央行運行低利率難帶動經濟成長，不利產業升級，也使房價飆漲263％，導致萬物齊漲，因此他主張提高央行的獨立、透明度，並建立可課責性，讓市場參與者了解央行操作和政策動向，同時設置金融穩定委員會，提出總體金融風險預警指標與模型，定期檢視並公佈報告，防範系統性風險。

談到高房價時，柯文哲也批評侯友宜，說不用付頭期款，但以後要付，有如朝三暮四的故事，「跟猴子說早上吃三根香蕉、下午吃四根，猴子不高興，反過來改成早上吃四根香蕉、下午吃三根，猴子就很高興」。

柯文哲批評，賴清德的青安專案只是把30年房貸變成40年，延長還錢時間，他引用前美國總統柯林頓說的話「笨蛋，問題在經濟」，表示「笨蛋，問題是房價」，房價不解決，搞貸款延長也沒用。

吳欣盈則解釋主權基金設立必要性。她指出，台灣央行的外匯存底，目前採相對穩定但低報酬的投資，沒有優化資產配置，央行投報率2.75%，但通膨已逾3%，她以新加坡GIC為範本，建議提撥外匯儲備總額10%（約555億美元），作為我國主權財富基金。此舉可強化政府財政韌性，「政府應該幫民眾賺錢，不是拿錢，並投資在長照、勞健保，才能得到世代正義」。

在智慧金融層面，吳欣盈也主張，金管會下成立「金融科技發展局」，以概念性驗證（Proof of concept），將人工智慧等新科技，融入金融科技（FinTech）運用，讓台灣金融更善用科技、創新突破，與國際接軌。

她表示，金管會應走在金融商品發展的前端，不然像之前加密貨幣交易所FTX破產風暴，台灣20萬人受害，金管會覺得不是自己管轄，立法院才開會，要求金管單位保護消費者，她也在立院主張，金融教育應放入108課綱，加強金融教育。

會後聯訪時，對於主權基金為何仍未實施，以及其瓶頸為何？柯文哲直言就是懶惰、沒有勇氣、國家政治文化問題3點因素造成，他表示，政府信任度低，政府沒有人民信任很難做，就像是新加坡人民不會懷疑錢被亂用，但台灣就有弊端、問號一堆。

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