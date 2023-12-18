柯文哲拋金融7大政策　酸購屋免頭期款猴子朝三暮四

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柯文哲認為，央行運行低利率難帶動經濟成長，不利產業升級，也使房價飆漲263％，導致萬物齊漲，因此他主張提高央行的獨立、透明度，並建立可課責性，讓市場參與者了解央行操作和政策動向，同時設置金融穩定委員會，提出總體金融風險預警指標與模型，定期檢視並公佈報告，防範系統性風險。
談到高房價時，柯文哲也批評侯友宜，說不用付頭期款，但以後要付，有如朝三暮四的故事，「跟猴子說早上吃三根香蕉、下午吃四根，猴子不高興，反過來改成早上吃四根香蕉、下午吃三根，猴子就很高興」。
柯文哲批評，賴清德的青安專案只是把30年房貸變成40年，延長還錢時間，他引用前美國總統柯林頓說的話「笨蛋，問題在經濟」，表示「笨蛋，問題是房價」，房價不解決，搞貸款延長也沒用。
吳欣盈則解釋主權基金設立必要性。她指出，台灣央行的外匯存底，目前採相對穩定但低報酬的投資，沒有優化資產配置，央行投報率2.75%，但通膨已逾3%，她以新加坡GIC為範本，建議提撥外匯儲備總額10%（約555億美元），作為我國主權財富基金。此舉可強化政府財政韌性，「政府應該幫民眾賺錢，不是拿錢，並投資在長照、勞健保，才能得到世代正義」。
在智慧金融層面，吳欣盈也主張，金管會下成立「金融科技發展局」，以概念性驗證（Proof of concept），將人工智慧等新科技，融入金融科技（FinTech）運用，讓台灣金融更善用科技、創新突破，與國際接軌。
她表示，金管會應走在金融商品發展的前端，不然像之前加密貨幣交易所FTX破產風暴，台灣20萬人受害，金管會覺得不是自己管轄，立法院才開會，要求金管單位保護消費者，她也在立院主張，金融教育應放入108課綱，加強金融教育。
會後聯訪時，對於主權基金為何仍未實施，以及其瓶頸為何？柯文哲直言就是懶惰、沒有勇氣、國家政治文化問題3點因素造成，他表示，政府信任度低，政府沒有人民信任很難做，就像是新加坡人民不會懷疑錢被亂用，但台灣就有弊端、問號一堆。
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