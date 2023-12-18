PLG／又回來了！塔壁加盟墊底鋼鐵人 聯盟元年曾橫掃四大獎項
高雄17直播鋼鐵人今(18)日簽下坦尚尼亞籍的221公分「銅牆鐵壁」塔壁(Hasheem Thabeet)。日前鋼鐵人洋將悟空因個人因素離台，今球隊宣布塔壁加盟鋼鐵人，為鋼鐵人禁區注入強心針。塔壁於PLG元年效力新竹攻城獅，強悍的防守令人印象深刻，場均拿下18.2分、14.3籃板及3.3阻攻的神鬼數據，且獲得年度籃板王、阻攻王、年度防守球員、年度防守第一隊四座獎項。
記者路皓惟/綜合報導
塔壁的NBA經歷豐富，曾是2009年選秀榜眼，近年於亞洲征戰，包含PLG、CBA、T1，去年效力台啤英熊也繳出14.6分、11.8籃板。而鋼鐵人目前團隊場均4.6次阻攻，位居聯盟第一，塔壁的加入，加上目前阻攻王新秀丹尼爾，將築起最強悍的銅牆鐵壁，抵禦對手的攻擊。
總教練邱大宗表示，目前鋼鐵人的戰績受到很嚴峻的考驗，期待塔壁的到來可以幫助鋼鐵人在攻防兩端高度上的統治能力，同時比賽中洋將調派任務輪替上更能起到針對性的優勢發展帶動球隊在困難，更能順利贏下比賽。
對於PLG一點也不陌生的塔壁，在聯盟元年更拿下四座獎項，塔壁表示，希望能發揮自己的防守能量，也已經準備好跟鋼鐵人一起並肩作戰，並享受比賽。而個人目標塔壁則期許以最佳防守球員邁進。
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