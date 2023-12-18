RJ阿傑被爆一夜情劈腿！女網友發文強調沒暈船「不要有人再上當」
35歲YouTuber「RJ」阿傑（廉傑克曼，本名張廉傑），從YouTube頻道「上班不要看」發跡，憑藉帥氣長相，擁有大批女粉絲追蹤。近日她卻被一名女Coser「Amber Lee」爆料，背叛交往4年多的女友，與多名女性發生關係，並公開兩人對話紀錄。今（18）日稍早Amber再度更新貼文，強調自己沒暈船「他真的沒好到值得暈。」並關閉臉書留言功能。
記者薛羽彤／綜合報導
Amber昨（17）日曬出訂房資料與雙方對話紀錄，回應外界質疑，她坦言訂好了飯店跟車票，「結果到了現場對方才說其實有個台北女友。」男方回應「因為跟交往4年的女友每天都一直待在一起，最近處得不好，壓力很大需要放鬆等等」，甚至還說「請你當我今晚沒女友」，Amber當下以為對方會分手才發生關係，結果事後想找男方釐清關係時，卻得到冷冷回應，讓她心生不滿。
Amber爆料文一出後，引起網友關注，稍早她再度更新貼文，強調「各位女性不要再覺得被他約到很值得驕傲」，Amber表示自己會約RJ的心態就是「錢都花了，你敢說當沒女友，那我就當不打浪費錢，結果盲盒開箱，就那樣。」先前曝光的對話內容，她確定RJ只是想追尋一夜情，並沒有想要認真展開關係，「當他講完，便封鎖所有社群軟體，而最後一句，警惕不要有人再上當，接著斷聯。」最後Amber表示自己真的沒暈船，「他真的沒好到值得暈。」
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