周海媚告別式結束 母親痛別愛女：把她的美好留在大家心中
因演出《倚天屠龍記》獲封「最美周芷若」的港星周海媚，本月11日不幸病逝、享年57歲，死訊證實後震撼亞洲影視圈。今（18）日其母親在微博提及，周海媚告別式在至親見證下已完成：「願只把她的美好留在大家心中。」希望外界能理解家屬這項考量，才沒有公開舉辦告別式。
記者黃雅琪／綜合報導
周海媚母親今日透過「周海媚工作室」微博發文表示：「吾愛女周海媚一直善良、開朗、堅強、有愛心，她對生活的態度一直積極向上，縱有難題也是樂觀面對！海媚一生中塑造了無數成功的角色！願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。」盼外界能體諒家屬的考量，而周海媚所養的毛小孩也會妥善安排。
影迷們得知告別式完成消息，也紛紛留言祝福周海媚「姊姊一路好走！妳永遠在我們心中」、「周海媚一路走好，海媚媽媽請保重身體」、「海媚姊即有萬般不捨，望您早生淨土、離苦得樂」、「所有的事情都有盡頭，唯獨思念沒有。妳永遠在我們心中，永遠是我們最美好的海媚姊姊。天上人間共安好。」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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