媒體肯賭這麼大 郭倍宏說民調預測為「有待觀察」他深表感激
「有待觀察！這已經是對我很大的肯定了。沒有一家，預測非兩黨候選人會當選，我對這種預測，已深表感激。」高雄市第６選區立委立委候選人郭倍宏今(18)日感慨的說，要知道，任何媒體或機構預測區域立委選情，要判定非國、民兩黨的侯選人勝選，需要多大的勇氣，承擔多大的風險？
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏今天在臉書po文表示，昨天有個調查單位做了全國區域立委當選預測，各媒體都報導了。高雄第六選區被劃入55波選區，附註「有待觀察」選區。「有待觀察」，這已經是對他很大的肯定了。因為沒有一家媒體肯賭這麼大，預測非兩黨候選人會當選，他對這種預測，已深表感激。
郭倍宏也指出，真實的狀況誠如他之前所說的，產品不佳，找再大咖的推銷員推銷，還是推不動。又不是大咖的推銷員要來當產品、當這區的立委，有人會因爲推銷員而去買產品嗎？賣化妝品、賣百貨，有可能，這是立委，是人的單位，因為旁邊站個大咖推銷員，選民就會把選票投給言詞空洞，心思空洞，不知為何而戰的候選人嗎？
郭倍宏也強調，他為何而戰？為了揭露真相而戰，為了台灣人有權力大聲叫出自己的名字而戰！儘管路途遙遠艱辛，我們這ㄧ代不做，就是對不起下一代。只有自私的父母，才會產生辛苦的子女。為了讓大家的下一代遠離辛苦，責任就由我們來扛吧。
郭倍宏也呼籲，所有負責任的父母長輩，都該跟他站在同一陣線，就讓大家一起做個負責任的台灣人吧。