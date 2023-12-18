韓迎超強寒流！高鐵車窗「冷到出現裂痕」　濟州機場12架航班停飛

有錢人都「潤」了？上海機場超冷清　婦產科名醫嘆：不勝唏噓

▲婦產科名醫鄭丞傑近日在社群平台分享上海虹橋機場空蕩蕩的畫面，引發熱議。（圖／翻攝自鄭丞傑臉書）
▲婦產科名醫鄭丞傑近日在社群平台分享上海虹橋機場空蕩蕩的畫面，引發熱議。（圖／翻攝自鄭丞傑臉書）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自新冠肺炎疫情趨緩後，各國也紛紛放寬邊界管制，進而掀起了一波波出國潮。不過婦產科名醫鄭丞傑近來發現上海虹橋機場卻「超冷清」，機場大廳空蕩蕩，遊客也是「麻雀兩三隻」，讓他看了下一大跳。鄭丞傑更透露，有台商稱上海不少有錢人都已經「潤」（run）出中國。

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醫師鄭丞傑在上週到上海參加活動，16日時於臉書上發文，談及本月13日在上海虹橋機場目睹的一幕。他表示當時他前往上海虹橋機場第一航廈報到，當時距離起飛時間還有一個半小時，現場卻未見排隊人潮，「怎麼這麼少人？難不成我是倒數幾個報到的嗎？而且周圍也是空空蕩蕩的。拍照片傳給上海的台商朋友們，他們說這是目前的常態呀！」

鄭丞傑表示，當天他訂的是長榮原訂晚間7點40分起飛的班機、從晚間7點10分開始登機，但他還在貴賓室時突然聽到了登機的廣播，那時才晚間6點52分，「7點05分還聽到廣播說艙門即將關閉請還沒有登機的旅客趕快登機，我趕緊小跑步到登機門，還真的是幾乎所有的人都已經登機了，地勤人員說我後面只剩下6個還沒有登機的人。然後飛機在7點20分就起飛了，比表定的時間早將近半小時抵達松山機場。」

鄭丞傑坦言，這是他有生以來第一次遇到飛機提前起飛，起飛時停機坪和跑道上也沒有幾架飛機，讓他滿是疑惑，「難道這麼早後面就沒有班機了？」

鄭丞傑表示自己這次去上海50小時匆匆來回，大部分時間都待在醫院，醫院沒有強制民眾戴口罩，顯示早就解封了，「但是街道上行人不多，許多商店都是門可羅雀，台商好友說他的豪宅別墅區外國人幾乎都搬光了，他說沒有外國人的上海怎麼能叫上海？本地的有錢人也是紛紛在『潤』......唉呀，真是不勝唏噓！」

「潤」是源自於中國的網絡流行用語，意指離開當地並移民到其他國家，英文也被翻譯成「Run」。

針對鄭丞傑的發文，不少網友留言表示「這就是中國經濟崩盤的象徵」、「經濟危機持續升溫」、「的確外商都跑了，難怪某組候選人要幫中國人來台灣找工作」、「豪宅區沒有外國人也解釋外資都在跑」。

不過也有網友補充稱，虹橋機場冷清有一部分是因為浦東機場營運後，虹橋機場的國際航班幾乎都移到浦東機場。對此，鄭丞傑後續也表示，還是希望虹橋機場可以恢復過去榮景，畢竟虹橋飛台北松山實在方便多了」，他也認為未來兩岸恢復旅遊交流之後，虹橋應該還是一個非常重要的門戶，「如果可以有高雄和虹橋對飛的班機，應該更加有利於兩岸的交流。」


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