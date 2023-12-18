有錢人都「潤」了？上海機場超冷清　婦產科名醫嘆：不勝唏噓

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鄭丞傑表示，當天他訂的是長榮原訂晚間7點40分起飛的班機、從晚間7點10分開始登機，但他還在貴賓室時突然聽到了登機的廣播，那時才晚間6點52分，「7點05分還聽到廣播說艙門即將關閉請還沒有登機的旅客趕快登機，我趕緊小跑步到登機門，還真的是幾乎所有的人都已經登機了，地勤人員說我後面只剩下6個還沒有登機的人。然後飛機在7點20分就起飛了，比表定的時間早將近半小時抵達松山機場。」
鄭丞傑坦言，這是他有生以來第一次遇到飛機提前起飛，起飛時停機坪和跑道上也沒有幾架飛機，讓他滿是疑惑，「難道這麼早後面就沒有班機了？」
鄭丞傑表示自己這次去上海50小時匆匆來回，大部分時間都待在醫院，醫院沒有強制民眾戴口罩，顯示早就解封了，「但是街道上行人不多，許多商店都是門可羅雀，台商好友說他的豪宅別墅區外國人幾乎都搬光了，他說沒有外國人的上海怎麼能叫上海？本地的有錢人也是紛紛在『潤』......唉呀，真是不勝唏噓！」
「潤」是源自於中國的網絡流行用語，意指離開當地並移民到其他國家，英文也被翻譯成「Run」。
針對鄭丞傑的發文，不少網友留言表示「這就是中國經濟崩盤的象徵」、「經濟危機持續升溫」、「的確外商都跑了，難怪某組候選人要幫中國人來台灣找工作」、「豪宅區沒有外國人也解釋外資都在跑」。
不過也有網友補充稱，虹橋機場冷清有一部分是因為浦東機場營運後，虹橋機場的國際航班幾乎都移到浦東機場。對此，鄭丞傑後續也表示，還是希望虹橋機場可以恢復過去榮景，畢竟虹橋飛台北松山實在方便多了」，他也認為未來兩岸恢復旅遊交流之後，虹橋應該還是一個非常重要的門戶，「如果可以有高雄和虹橋對飛的班機，應該更加有利於兩岸的交流。」