主播岑永康嫁女兒辦《喜事》！半個演藝圈白冰冰、李明依都來了
主播岑永康跨界挑戰舞台劇《一村喜事》，首度在空軍三重一村打造婚禮辦桌實境舞台，讓觀眾可以一邊感受眷村風情、一邊品嘗眷村辦桌菜，首演日白冰冰、李明依、林書煒、張勛傑、郭彥均等人到場觀賞，陸續還有蔡淑臻、潘若迪、楊千霈，馬力歐進場朝聖，蔡淑臻直接被點名獻上祝福，開心吃喜酒看表演的同時，不忘祝新人百年好合。
記者羅凌筠／綜合報導
有趣的是，大家竟然都想來驗收岑永康的演技，第1次來空軍三重一村的李明依就說：「我對於眷村文化很感興趣，加上是好朋友岑永康演的，就想來看他演得自不自然、有沒有拋掉主播形象？」白冰冰則表示之前看了監製王偉忠的舞台劇作品《寶島一村》，看得是又哭又笑，這次特別來體驗究竟何為沉浸式表演。
《一村喜事》的歌舞表演將時光倒回數年前流行的「戴老師帶動唱」，主持人一掃台下，說看到未來的亞洲有氧天王，當天來參加的貴賓潘若迪竟被臨時邀請上台，來一場熱鬧的帶動唱，嗨翻全場。台北市文化局長蔡詩萍，祝福《一村喜事》的新人早生貴子，也特別對著飾演嫁女兒的王村長的岑永康說：「當年你也是將別人家漂亮女兒騙來的，不用太難過啦。｣
《一村喜事》由王偉忠監製，時藝多媒體、文策院、金星文創與全民大劇團共同主辦，場場演出非常成功，接下來共有20場演出，每周五、六、日在空軍三重一村不間斷演出，時長100分鐘。
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