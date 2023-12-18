軍事營區安全維護條例立院三讀通過 國防部：拍攝軍機起降不觸法
「軍事營區安全維護條例」今（18）日經立法院會三讀通過，對於軍事迷最關心的拍攝戰機起降是否觸法，國防部解釋，軍事迷拍攝戰機起降之行為，如未危害軍事機敏安全，非本條例禁止範圍。對於禁止之行為，將明確公告並持續宣導，避免民眾誤觸法令。
記者邱新博／台北報導
立法院今天三讀通過軍事營區安全維護條例，條文規定，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
國防部表示，條文修正可為國軍營區安全維護工作，建立明確法律依據，確保國防安全及民眾權益。國防部對於法案審議期間，立法院各委員及行政院與相關部會之指導、協助，深表感謝。
有關審議期間各界關切疑慮及可能之誤解，國防部說明如後：一、國軍未來於營區外實施演訓，若有可能與民眾活動範圍重疊，將事先會商相關機關，明確公告管制範圍及時間，期將影響降至最低。
二、軍事迷拍攝戰機起降之行為，如未危害軍事機敏安全，非本條例禁止範圍。對於禁止之行為，將明確公告並持續宣導，避免民眾誤觸法令。
國防部指出，後續將依條例授權，訂定7項法規命令、辦理4項公告，並落實教育訓練，報請行政院核定條例施行日期，送交立法院備查，俾利條例執行順遂。