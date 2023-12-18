T1／「表弟」卡森斯過往傷病史豐富　來台後身體狀況成外界焦點

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卡森斯自從離開待了7年的沙加緬度國王後，他就深受傷病困擾，進而影響他上場機會，也慢慢地因傷消失在NBA舞台。轉戰鵜鶘後在1月27日面對火箭的比賽上，卡森斯在比賽最後爭搶籃板時，意外扭傷左腳退場。賽後鵜鶘隊宣布，卡森斯因左腳阿基里斯腱撕裂，全季宣告報銷，經過磁力共振（MRI）檢查後，將進行手術治療。
隨後卡森斯效力勇士隊時，在18-19賽季季後賽首輪第2場比賽中，左股四頭肌撕裂，宣告無限期報銷。之後到了洛杉磯湖人，卡森斯與球隊簽下一年合約，然而卡森斯的前十字韌帶在季前訓練中撕裂，這是他在18個月內所遭遇到的第3次嚴重受傷，湖人隊也在隔年將其釋出，由於他全季沒有出賽紀錄，故不能隨隊獲得2020年NBA總冠軍戒指。
正常人若經歷這樣的嚴重傷勢，皆有可能影響往後運動表現，更不用說卡森斯經歷過3次，但這就是運動的本質，無論多麼出色的球員，職業生涯都可能因為一次重大傷勢，進而嚴重影響發揮。
雖然台灣職籃的強度水準不如NBA，卡森斯的不用面臨太大的比賽強度壓力，應該也能減輕他的身體負擔。但是他能否保持健康，還是必須要看他來台時的身體狀況而定。
上個賽季卡森斯轉戰波多黎各職籃的瓜伊納沃大都會隊，在場均上場25.5分鐘內，平均能拿下20.4分、10.9個籃板和4.5次助攻。Cousins如今順利加盟台啤雲豹，可望能有更亮眼的演出，台灣籃壇也將再度掀起一波熱潮。
球團營運長顏行書對於卡森斯加盟表示，「相信憑藉卡森斯在NBA累積的豐富經驗和出色進攻能力，將為台啤永豐雲豹戰力上帶來超級補強。」而球隊執行長張建偉則是難掩興奮之情說到：「能夠請到卡森斯來台獻技，不管對球隊戰力，或是整個籃壇都是很大的加分。相信他全方位的身手，能夠替雲豹帶來不一樣的化學效應，請大家拭目以待！」
更新：雲豹GM顏行書表示卡森斯身體是健康的，之前有在打一些國外聯賽，所以一加入就是可以正常出賽的。