桃園機場人潮排爆！她嚇喊：以為跨年 保全曝「快速過關」技巧
2023年已經到了尾聲，緊接而來的有聖誕、跨年等節慶，許多民眾也都趁機安排出遊行程，希望能飛往異國感受不同的氛圍。不過昨（17）日就有作家在桃園機場，目睹大批排隊人潮等待過關，而對此現場保全也分享了「1技巧」，只要掌握就能讓通關更省時。
記者潘毅／綜合報導
作家「偽日本人May．食遊玩樂」昨（17）日在粉專上貼出一張照片，地點在桃園機場，時間是當天早上8點，現場已經滿滿排隊人潮，都在等待著通過海關的安檢，驚人的盛況，讓常常台、日兩地飛的May也不禁讚嘆：「還以為是跨年散場，很久很久沒有見識這種排隊人龍了！這只是冰山一角，左右兩側各有至少6-7排人龍」。
May最終排了40分鐘後順利通關，同時也聽到入口處保全表示：「卡在（旅客）脫外套的時間太久」，因此建議準備要過X光機前，就先把外套脫掉等待。May同時也提醒：「要出國的朋友，請一定要提前抵達、辦理托運行李、排隊出境，預留時間很重要」。
貼文曝光後也引來許多近期曾旅客贊同表示：「提早脫外套真的很重要，特別是冬天了，大家都穿上外套，每個人都輪到才脫，真的會拖很長時間」、「現在都提前三小時會保險點」、「真的寧願早到，也不要到時候來不及托運登機」、「常出國的都會提早脫掉」。