影／Cousins當年多強一圖秒懂！不動如山打爆灰狼狀元中鋒Towns
NBA前球星「表弟」DeMarcus Cousins今（18）日正式官宣加盟台灣T1聯盟台啤雲豹。若是談起DeMarcus Cousins過往在NBA有多強，相信不少老球迷一定記得，2017年11月2日，當時Cousins代表紐奧良鵜鶘出戰明尼蘇達灰狼，比賽中貴為選秀狀元的灰狼中鋒Karl-Anthony Towns，完完全全被Cousins打爆。比賽中更上演經典一幕，Towns在底角單打Cousins時，Cousins雙手放在身體兩側，聞風不動就直接把Towns頂開，在日後更成為球迷之間瘋傳的「迷因圖」。
記者張志宇/綜合報導
當年Karl-Anthony Towns頂著狀元中鋒稱號進入聯盟，而DeMarcus Cousins在2017年時則是聯盟最強中鋒，該場比賽雖鵜鶘98:104不敵灰狼，但Cousins上陣40分鐘，整場21投10中，三分球10投5中，罰球10罰全中，轟下全場最高35分，外帶9籃板、6助攻、6抄截、3阻攻。
然而狀元Towns全場7投1中，僅攻下2分，外帶5籃板、2阻攻1抄截，整場因狀態低迷僅上陣22分鐘，其中更在一次底角單打Cousins，Cousins聞風不動直接把Towns頂開，便在日後成為球迷之間的「迷因圖」，與Towns在一次快攻中直接被Cousins從後封阻。
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