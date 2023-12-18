馬斯克今年在空中度過至少1161小時　私人飛機超驚人碳排量曝光

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外媒《Business Insider》指出，要管理6家公司並不容易，但他擁有私人飛機，肯定對其有所幫助。根據飛機追蹤網站JetSpy資料顯示，截至12月14日，馬斯克總價值超過1億美元私人飛機，今年共計升空441次。
據JetSpy稱，馬斯克目前擁有兩架灣流私人飛機，一架 G650ER（註冊號為 N628TS），另一架 G550（註冊號為 N272BG）。第二架尾號為N502SX的G550於2021年9月在SpaceX註冊，截至12月14日，該飛機已在246次航班中飛行約630小時，可用於搭載公司人員，不過由於這架G550並未註冊在馬斯克名下，因此並未包含在他的總飛行次數中。
除了兩架私人飛機外，馬斯克還訂購了最近推出的灣流G700，並一度擁有一架達梭獵鷹900B。而馬斯克於2016年購買的G650ER是該系列中航程最長的飛機，可以讓他不間斷飛行約8600英里。
JetSpy指出，像馬斯克這樣的灣流大型噴射機通常都配有臥室，這些飛機截至今年目前飛行時間超過1161小時，相當於在空中度過了超過48天的時間，所擁有的兩架私人飛機於今年平均飛行時間僅2個半小時。其中，G650私人飛機今年已執飛166架次，尾號為N2727BG的灣流G550已執飛275趟航班，該飛機經常造訪加州霍桑和洛杉磯的機場，以及SpaceX發射場附近的布朗斯維爾南帕諸島國際機場。
雖然這些飛機對於馬斯克忙碌的生活來說非常方便，然而，在過去一年中排放了約5159噸二氧化碳，且消耗了53萬8957加侖的燃油，意味著今年飛機的燃油成本超過320萬美元，去年，他的飛機共升空739次，飛行時間總計1865小時，今年與去年相比之下，飛行次數較少。