今日來講股／8檔ETF要除息！搶進嗎？分析師老實說：非100%好時機

馬斯克今年在空中度過至少1161小時　私人飛機超驚人碳排量曝光

▲註冊在馬斯克名下的兩架私人飛行，今（2024）年截至12月14日共計升空441次，飛行時間超過1161小時，驚人碳排量曝光。（圖／美聯社／達志影像）
▲註冊在馬斯克名下的兩架私人飛行，今（2024）年截至12月14日共計升空441次，飛行時間超過1161小時，驚人碳排量曝光。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）目前擁有兩架灣流私人飛機（註冊在其名下），今（2024）年截至12月14日共計升空441次，飛行時間超過1161小時，相當於在空中度過超過48天的時間，平均飛行時間僅2個半小時，排放約5159噸二氧化碳，消耗53萬8957加侖的燃油，燃油成本超過320萬美元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克於今年7月成立人工智慧公司「xAI」，這是繼特斯拉（Tesla）、SpaceX、X（前身Twitter）、Neuralink、無聊公司（The Boring Company）之後，馬斯克管理的第6家公司。

外媒《Business Insider》指出，要管理6家公司並不容易，但他擁有私人飛機，肯定對其有所幫助。根據飛機追蹤網站JetSpy資料顯示，截至12月14日，馬斯克總價值超過1億美元私人飛機，今年共計升空441次。

據JetSpy稱，馬斯克目前擁有兩架灣流私人飛機，一架 G650ER（註冊號為 N628TS），另一架 G550（註冊號為 N272BG）。第二架尾號為N502SX的G550於2021年9月在SpaceX註冊，截至12月14日，該飛機已在246次航班中飛行約630小時，可用於搭載公司人員，不過由於這架G550並未註冊在馬斯克名下，因此並未包含在他的總飛行次數中。

除了兩架私人飛機外，馬斯克還訂購了最近推出的灣流G700，並一度擁有一架達梭獵鷹900B。而馬斯克於2016年購買的G650ER是該系列中航程最長的飛機，可以讓他不間斷飛行約8600英里。

JetSpy指出，像馬斯克這樣的灣流大型噴射機通常都配有臥室，這些飛機截至今年目前飛行時間超過1161小時，相當於在空中度過了超過48天的時間，所擁有的兩架私人飛機於今年平均飛行時間僅2個半小時。其中，G650私人飛機今年已執飛166架次，尾號為N2727BG的灣流G550已執飛275趟航班，該飛機經常造訪加州霍桑和洛杉磯的機場，以及SpaceX發射場附近的布朗斯維爾南帕諸島國際機場。

雖然這些飛機對於馬斯克忙碌的生活來說非常方便，然而，在過去一年中排放了約5159噸二氧化碳，且消耗了53萬8957加侖的燃油，意味著今年飛機的燃油成本超過320萬美元，去年，他的飛機共升空739次，飛行時間總計1865小時，今年與去年相比之下，飛行次數較少。

嚇跑廣告金主沒在怕！馬斯克嗆「多元共融」該消失：也是一種歧視

比爾蓋茲認了！記得員工車牌「看工作時間」　稱「比馬斯克和善」

特斯拉罷工延燒至丹麥！馬斯克一句「瘋了吧」　喚北歐各國挺瑞典

馬斯克為反猶言論道歉　被撤廣告不忘嗆企業：X你的滾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞