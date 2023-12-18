彭于晏《潛行》抓毒販！肉身倒臥碎玻璃慘濺血　男神1反應超敬業

我是廣告 請繼續往下閱讀
倒地、跳起、被玻璃碎片當頭淋下，甚至酒櫃砸個滿身，彭于晏都毫無怨言！錢嘉樂也表示，這一場戲拍攝幾日以來，見證到彭于晏愈拍愈好，但當中一個畫面，彭于晏需要全身倒在一大堆碎裂的啤酒玻璃瓶，不小心被玻璃割傷手部，忍痛處理傷口期間他依然保持笑容，安慰大家只是小小受傷，稍做處理後又再度投入拍攝，非常敬業。
拍攝當日正是彭于晏41歲生日，劉德華和林家棟捧著蛋糕替他慶生，讓他驚喜不已，像個大男孩一樣開心的直呼感動。彭于晏表示，這次拍《潛行》非常享受，跟團隊合作愉快之外，又可以和許多影帝級陣容飆戲，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然一起演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。
在劉德華眼中彭于晏是個陽光大男孩，有著很好的條件和素質可以演出各種角色，非常看好他的潛力！彭于晏也說：「我看過家棟哥很多電影，對他不陌生，他的戲都能帶動我有不一樣的演出，而華仔哥有身分監製，幾乎天天都在現場，為我和家棟哥的戲思考很多細節。」《潛行》將於2024年1月19日上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995