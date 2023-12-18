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彭于晏《潛行》抓毒販！肉身倒臥碎玻璃慘濺血　男神1反應超敬業

▲ 彭于晏《潛行》中與毒販大打出手，肉身倒臥碎玻璃演出手濺血，他笑著療傷安慰工作人員並完成拍攝超敬業。（圖／甲上）
▲ 彭于晏《潛行》中與毒販大打出手，肉身倒臥碎玻璃演出手濺血，他笑著療傷安慰工作人員並完成拍攝超敬業。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

港片《潛行》由天王劉德華監製主演，金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙共同演出。彭于晏演出毒品調查科警司，跟毒販在一場酒窖打鬥戲中，以肉身被酒櫃狠砸，不小心被玻璃割傷手流血，還笑著安慰工作人員繼續拍攝，敬業精神令人佩服。

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▲彭于晏在《潛行》演出毒品調查科警司。（圖／甲上）
▲彭于晏在《潛行》演出毒品調查科警司。（圖／甲上）
《潛行》中彭于晏飾演的警司方興，一心追捕以BOSS為首的毒販陣營，明查暗訪之下，追隨BOSS手下到一間酒窖，兩人隨即大打出手。彭于晏聽從動作導演錢嘉樂、監製劉德華的指導，嚴陣以待，做足準備在鏡頭前大顯身手。

倒地、跳起、被玻璃碎片當頭淋下，甚至酒櫃砸個滿身，彭于晏都毫無怨言！錢嘉樂也表示，這一場戲拍攝幾日以來，見證到彭于晏愈拍愈好，但當中一個畫面，彭于晏需要全身倒在一大堆碎裂的啤酒玻璃瓶，不小心被玻璃割傷手部，忍痛處理傷口期間他依然保持笑容，安慰大家只是小小受傷，稍做處理後又再度投入拍攝，非常敬業。

▲彭于晏在《潛行》挑戰大量動作戲，過足武打戲癮。（圖／甲上）
▲彭于晏在《潛行》挑戰大量動作戲，過足武打戲癮。（圖／甲上）
拍攝當日正是彭于晏41歲生日，劉德華和林家棟捧著蛋糕替他慶生，讓他驚喜不已，像個大男孩一樣開心的直呼感動。彭于晏表示，這次拍《潛行》非常享受，跟團隊合作愉快之外，又可以和許多影帝級陣容飆戲，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然一起演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。

在劉德華眼中彭于晏是個陽光大男孩，有著很好的條件和素質可以演出各種角色，非常看好他的潛力！彭于晏也說：「我看過家棟哥很多電影，對他不陌生，他的戲都能帶動我有不一樣的演出，而華仔哥有身分監製，幾乎天天都在現場，為我和家棟哥的戲思考很多細節。」《潛行》將於2024年1月19日上映。

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