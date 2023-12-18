電扇先別收！「加電暖器一起吹」更暖房 醫曝原因：還順便省電費
近日強烈大陸冷氣團襲台，全台氣溫驟降，許多人都拿出電暖器禦寒，但電暖器即使對著身體吹，也不一定能長久保暖，更會引發皮膚乾燥、燙傷的危機。對此，胸腔暨重症醫師黃軒曾教學電暖器有效的正確使用方式，可以放置在窗邊讓冷空氣變暖，也可以利用電風扇讓房間溫度均勻，順便節省電費。
記者賴禹妡／綜合報導
黃軒醫師曾在臉書發文，表示常有人問「房間太冷了，怎麼辦？」首先房間溫度要注意幾個重點，若房間陷入低溫，將提高人體猝死機率，因此黃軒醫師建議室溫保持在23度以上，避免冬天室內外溫差過大，否則容易身疲力乏、容易頭暈腦漲。甚至美國還有研究指出，溫差若大於5度以上，連腦血管阻塞疾病都跟著越來越危險，尤其年齡低於60歲的人，還有4倍急性腦中風的風險。
那麼該如何讓房間變暖呢？黃軒醫師透露，當室溫超過20度時，建議不需要開任何暖氣，較大房間則可使用熱空調機。另外，放電暖器的位置也要選對，大多數人都將電暖器對著自己釋熱，但這其實只是短暫取暖方式，可以把電暖器放窗戶旁邊，讓冷空氣變暖，房內才會長時間保暖。
若是開了暖爐、熱空調還是覺得寒冷，可以透過電風扇的輔助。因為暖爐放地上時，熱空氣上升後會堆積在天花板，黃軒醫師建議，將電風扇對著天花板吹，可以讓堆積的熱空氣散開，房間內的溫度才會平衡，「這樣就能增加室內增溫效率，也幫助你降低電費呢」。