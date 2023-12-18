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中市聲音照相設備不足　議員：民眾苦不堪言

▲議員陳俞融指出，明年增設聲音照相設備、預算編列不足，要求環保局加強聲音照相執法力度(圖／柳榮俊攝2023.12.18)
▲議員陳俞融指出，明年增設聲音照相設備、預算編列不足，要求環保局加強聲音照相執法力度(圖／柳榮俊攝2023.12.18)

記者柳榮俊/台中報導

台中市議會今(18) 日進行三讀議案第二讀會，審查113年警消環衛預算，議員陳俞融指出，日前求市府現有設立聲音照相的牌面位置共333面，要確實執法，因為許多聲音照相執法場次數都為0，不能淪為虛設，且明年增設之聲音照相執法設備、預算編列不足，要求環保局明年加強聲音照相執法力度，維護市民居住安寧，遠離噪音汙染。

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陳俞融說，許多民眾對於噪音問題是既討厭又無奈，討厭的是噪音嚴重影響生活及睡眠品質，例如北區許多民眾就向她反應，噪音執法市府根本沒確實執行，在科博館西屯路段、雙十路一段、中清路一段、崇德路二段一直出現改裝噪音車輛，整晚徹夜難眠，也不見市府解決。


陳俞融表示，無奈的是噪音產生的即時性，無法有效舉報，且除了機車，更多的噪音是來自改裝汽車，外觀看不出有改裝排氣管，不如機車改裝管外型明顯，因此查緝不易，甚至民眾反映在昨天深夜文心路二段上又看到呼嘯而過，沿路奔馳發出震耳欲聾噪音、無法無天。她要求，市府應積極增設能及時取締的噪音科技照相設備才能有效嚇阻。


陳俞融強調，明年環保局的聲音照相設備預算共955萬，跟警察局用來取締超速的測速照相設備預算，花了5940萬相比，差了6倍之多，根本是小巫見大巫，但噪音跟超速，相信市民都會覺得噪音才是影響生活最明顯的，且環保局明年僅會有租賃4套、自有11套的聲音照相科技執法設備以及智慧型監錄設備(排氣管辨識)25組，遠遠不夠。


環保局長陳宏益表示，噪音執法今年編列2200萬預算，明年編列達4300萬，將機動調度環保局現有的10座聲音照相科技執法設備，改善改裝車輛造成噪音污染問題。


環保局空品及噪音管制科長廖順榮表示，今年固定聲音照相科技執法設備市府現有10組、智慧監控噪音科技執法則設有32處，而今年智慧監控噪音科技執法執行8場，靜城專案執行標準型移動式噪音科技執法迄今共151場。

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