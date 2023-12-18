萬里老家違建爭議延燒！媒體人斷言：不處理恐斷了賴清德的總統路

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李艷秋認為，賴清德處理老家違建至少犯了五個錯誤，一為未申請建照，二是未繳稅，三是新蓋違建而非舊工寮，四則是說謊硬拗，從小就看到媽媽為繳房屋稅傷腦筋，結果根本沒繳過，稱已經過戶給了親戚，結果親戚是兒子，又稱他們是被政府遺忘的人，現在反而被指是特權，五則是違建還派憲兵駐守，警車巡邏，大家繳稅幫他顧的是長年旅美的兒子家。
李艷秋認為，選舉端牛肉不見得人人都能消化，但是說起違建、出軌、學歷造假...大家都可以評上幾句，而且這類品格道德層次的問題，還可能成為最後定勝負的關鍵，賴清德已經是副總統、民進黨主席兼總統候選人，一間違建都搞不定，難怪被酸連柯媽媽都不如，人家老太太一間曬衣場，都二話不說自己拆了，賴清德優柔寡斷，能力品德都有問題。
李艷秋再指，最讓大眾看不下去的，是綠軍側翼猛攻柯媽媽、黃國昌和藍營違建，卻跟著賴清德一起哭他的違建，連這種事都要搞悲情，綠能你不能，真的會讓人憤怒了。
李艷秋提醒賴清德，別再說「父親留給我的遺產只有貧窮」，那個年代，除了蔡英文這些家族，誰不窮？可以從礦工之子一路當醫生、出國留學、當立委、市長、行政院長、副總統，現在還是美國人的阿公，竟然繼續哀號不公被迫害，直言「你只會提醒老百姓，國民黨在台灣應該做了些好事，才能讓你有出頭天吧？」
李艷秋再指，更何況，三級貧戶之子也當過總統了，給台灣留下了什麼嗎？如果想在投票前帶著怪手，演一齣親手拆屋，淚泣孩兒不孝不能保住祖厝的悲情戲，那就不只是無能無德，而是愚蠢了。
李艷秋認為，如果論文抄襲、學歷造假毀了民進黨的九合一選舉，萬里違建，也將會斷了賴清德的總統路。
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