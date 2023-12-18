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超級裘爺來了／Cousins加盟台啤雲豹　李亦伸直言：他還有NBA實力

▲台啤永豐雲豹職業籃球隊今日(18號)重磅宣布前NBA球星卡森斯(DeMarcus Cousins)正式加盟。（圖／雲豹球團提供）
▲台啤永豐雲豹職業籃球隊今日(18號)重磅宣布前NBA球星卡森斯(DeMarcus Cousins)正式加盟。（圖／雲豹球團提供）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA金洲勇士隊「嘴綠」Draymond Green，遭到無限期停賽何時能回歸、馬刺狀元Victor Wembanyama應該要打哪個位置最適合他，以及眾星雲集的洛杉磯快艇本季能夠走多遠，今(18)日「NOW運動」臉書直播節目《超級裘爺來了》，球評李亦伸對於上述問題進行獨家分析。對於國內外職籃大小事有興趣的球迷朋友，不妨在每週一、四中午12:30準時鎖定《超級裘爺來了》，一同討論熱門的籃球話題。

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Draymond Green在面對太陽隊的比賽上，因打中Jusuf Nurkic的臉部而遭到驅逐出場，是本季第3次遭驅逐，他也因此被聯盟處以無限期禁賽。「我認為Green準備要回來了，不會拖到明年，有機會12月份就能復出。經過這次教訓之後，Draymond Green必須要學聰明一點，不能繼續在球場上張牙舞爪，也不能再用不正規的籃球動作來比賽，但你說他到底有多壞，其實就是誇張跟演過頭了。」李亦伸說到。

而至於馬刺隊狀元Victor Wembanyama，在球場上應該要打哪個位置較適合，李亦伸認為必須專注在4、5號上的發揮。「Wembanyama不管是打中鋒或大前鋒都可以，這才是他未來最好的位置。他不是KD，他必須要像Dirk Nowitzki那樣打，在高位可以產生牽制力可以投籃；在低位則是多利用他的身高、臂展優勢影響比賽。」

至於本季快艇能夠走多遠，李亦伸則是直言，今年快艇西區冠軍應是他們要達到的高度。「我認為今年的快艇，會比之前Chris Paul率領的快艇更加強大。只要核心球星都很健康，我認為今年與明年快艇將在西區充滿競爭力，要打到西區決賽應該是基本盤。」李亦伸直言。

而稍早T1聯盟台啤永豐雲豹宣布「表弟」DeMarcus Cousins正式加盟，對此李亦伸在節目上直言，Cousins的「油箱還有油」。「其實Dwight Howard他還在NBA的時候，他不是不能打，問題是他當他擺在什麼位置，都無法幫助球隊改變比賽的時候，大概NBA生涯就結束了。就像DeMarcus Cousins一樣，他還是有NBA球員的水準跟實力，但是球隊已經不需要你來扮演功能性球員，也就逐漸淡出舞台。」李亦伸說到。

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