超級裘爺來了／Cousins加盟台啤雲豹　李亦伸直言：他還有NBA實力

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而至於馬刺隊狀元Victor Wembanyama，在球場上應該要打哪個位置較適合，李亦伸認為必須專注在4、5號上的發揮。「Wembanyama不管是打中鋒或大前鋒都可以，這才是他未來最好的位置。他不是KD，他必須要像Dirk Nowitzki那樣打，在高位可以產生牽制力可以投籃；在低位則是多利用他的身高、臂展優勢影響比賽。」
至於本季快艇能夠走多遠，李亦伸則是直言，今年快艇西區冠軍應是他們要達到的高度。「我認為今年的快艇，會比之前Chris Paul率領的快艇更加強大。只要核心球星都很健康，我認為今年與明年快艇將在西區充滿競爭力，要打到西區決賽應該是基本盤。」李亦伸直言。
而稍早T1聯盟台啤永豐雲豹宣布「表弟」DeMarcus Cousins正式加盟，對此李亦伸在節目上直言，Cousins的「油箱還有油」。「其實Dwight Howard他還在NBA的時候，他不是不能打，問題是他當他擺在什麼位置，都無法幫助球隊改變比賽的時候，大概NBA生涯就結束了。就像DeMarcus Cousins一樣，他還是有NBA球員的水準跟實力，但是球隊已經不需要你來扮演功能性球員，也就逐漸淡出舞台。」李亦伸說到。
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