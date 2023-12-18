應徵台積電！清大妹「回5字」被人資刁難　專家曝面試外細節要顧

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結果人資表示，「如果你沒有很有意願的話，可以不用勉強，這樣我們就不用浪費彼此時間。」該名清大生傻眼回應，「我說我可以試試看啊。」
氣氛凍結幾秒後，人資說，「如果你真的很想要的話，你會跟我說，我有意願，請麻煩幫我安排面試，不然我幹麻幫你把履歷傳給主管」，接著又不耐煩的給了清大生幾個選項，看是要等原職位有缺通知或者是高雄場等等。
最後清大生受不了台積電人資的態度，覺得非常莫名其妙回應「不用了，謝謝」，遭對方秒掛電話。清大生說，「我今年是社會新鮮人，沒想到台灣人引以為傲的公司對待面試者都這樣（之前打去詢問其他事件，態度也是超差，轉接有沒找到人），好像要苦苦哀求才施捨你，真的有夠沒禮貌」。
黃楷元說，若以通案來看，即使目前科技業面對缺工浪潮，大廠對於人才仍有磁吸效應，比小廠具有相對優勢，因此人資在物色人才、過濾上的業務繁重，會更講求效率。
黃楷元建議，當求職者面對就業市場熱門企業、競爭激烈的職缺，任何一個小地方能展現積極性，都不能放過。
他提到，很多求職者會漏掉面試以外的小細節，包括一開始的邀約面試電話、在公司電梯裡或面試會場的等待時間，許多人會變得鬆懈，而錯失錄取機會，畢竟熱門公司能選的人多，會花最短時間去確認符合的人才，只要過程中稍微露出一點NG行為，就會優先被刷掉。
他分享，曾有求職者在等待面試的會場內滑手機、坐姿不端正，一副百無聊賴的樣子，殊不知接待人員就是主管，覺得求職者不尊重這次面試，因而直接取消面試、不予錄用。
黃楷元建議求職者，若能注意到別人疏忽的小細節，處處把握機會，展現積極度，就能領先他人；從網路個案來看，「我可以試試看」，看起來帶有謙虛意味、尊重公司的安排，可能是雙方通話有誤解；另外，他也提到，爆料要有所本、留下通話紀錄等，可循合法管道投訴，積極的公司會去查證、處理，進而改善公司內部體質，讓招募人才更有效率。